Rekord v cestovnom ruchu: Slovensko hlási najvyšší počet ubytovaných hostí za apríl

BRATISLAVA - Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v apríli 464.000 hostí, čo je o 5 % viac ako doterajšie maximum z apríla 2019. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa návštevnosť hotelov a penziónov zvýšila o viac ako desatinu. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V celkovom počte prenocovaní však za rekordným číslom z apríla 2019 tento ukazovateľ zaostal o dve percentá.
Väčšinu ubytovaných hostí tvorili aj naďalej domáci návštevníci. Ich počet medziročne vzrástol o 9 % na 284.000. V porovnaní s najúspešnejším aprílom 2019 počet domácich návštevníkov vzrástol o takmer 5 %.
Silný rast zahraničných hostí
Pokračoval aj trend zvyšovania počtu zahraničných hostí. Tých sa v apríli na Slovensku ubytovalo 180.000, čo je medziročný rast o 14 % a zároveň prekonanie rekordu z apríla 2019 o takmer 6 %. Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí v apríli tvorili hostia z Česka s podielom 26,4 %. Druhou najsilnejšou skupinou boli návštevníci z Poľska s 9,7-percentným podielom ubytovaných cudzincov.
Dôležitým ukazovateľom výkonnosti cestovného ruchu je aj počet prenocovaní ubytovaných hostí. Návštevníci strávili v apríli tohto roku v hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku celkovo viac ako 1,1 milióna nocí. Bolo to o necelých 10 % viac ako pred rokom, za rekordným počtom prenocovaní z predpandemického apríla 2019 však ešte zaostával o 2 %, keď priemerná dĺžka pobytu predstavovala 2,4 noci.
Regionálne rozdiely v návštevnosti
Vyšší počet návštevníkov evidovali hotelieri v siedmich z ôsmich regiónov SR v rozpätí od 0,9 % v Nitrianskom kraji až po 16,2 % v Žilinskom kraji. Jediný pokles zaznamenal Trnavský kraj (-2 %). Najväčší počet hostí prilákal Bratislavský kraj (133.000 hostí) a Žilinský kraj (94.000 hostí), ktoré spolu tvorili polovicu všetkých návštevníkov ubytovacích zariadení na Slovensku. Zároveň oba kraje evidovali historicky najvyšší počet aprílových ubytovaných, rekordy prekonali domáci aj zahraniční návštevníci.
Tretím najnavštevovanejším krajom bol Prešovský kraj, ktorý tiež zaznamenal historicky najvyššiu aprílovú návštevnosť. Ubytovalo sa tu 71.000 hostí, čo predstavovalo 15 % všetkých návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku. Rekordný apríl zaznamenal aj Košický kraj s 33.000 návštevníkmi. Tieto štyri regióny, Bratislavský, Žilinský, Prešovský a Košický kraj, dosiahli tiež historicky najvyšší aprílový počet prenocovaní.
V súhrne za prvé štyri mesiace roka 2026 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo viac ako 1,8 milióna hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o desatinu. V porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka pred pandémiou (2019) bola aktuálna návštevnosť vyššia o 9 %. Počet hostí zo zahraničia (+15 %) rástol medziročne rýchlejšie ako počet domácich ubytovaných (+6 %).