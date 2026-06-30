Utorok30. jún 2026, meniny má Melánia, zajtra Diana

Úprimné priznanie Angeliny Jolie: Takto vyzerá jej ľúbostný život od rozvodu s Bradom Pittom

Angelina Jolie Zobraziť galériu (12)
Angelina Jolie (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Po rokoch nekonečných špekulácií urobila Angelina Jolie prekvapivé priznanie. Oscarová herečka prezradila, že od rozchodu s Bradom Pittom v roku 2016 nešla ani na jediné rande. Tvrdí, že všetku energiu venovala svojim šiestim deťom a rodine. Zároveň otvorene priznala, že bolestivé životné skúsenosti ju poznačili viac, než si mnohí uvedomovali.

Takmer desať rokov bola Angelina Jolie spájaná s viacerými známymi mužmi. Zahraničné médiá jej pripisovali romániky s kolegami aj podnikateľmi, no žiadny z nich sa nikdy nepotvrdil. Teraz herečka všetky dohady raz a navždy vyvrátila. V rozhovore pre Yahoo Entertainment pri propagácii filmu Couture povedala: „Úprimne povedané, od rozvodu pred desiatimi rokmi som s nikým nerandila.“ Dodala, že láska jednoducho nebola prioritou. „Mám pocit, že táto časť môjho života nie je v centre mojej pozornosti, keď sa sústreďujem na svoje deti a svoju rodinu.“

Jolie priznala, že až jej nová filmová postava ju prinútila zamyslieť sa nad vlastným životom. Vo filme hrá matku, ktorá sa popri vážnej diagnóze znovu otvorí láske. Herečka si uvedomila, že materstvo a partnerský život sa navzájom nevylučujú. „Trvalo mi chvíľu, kým som si povedala, že môže milovať svoju dcéru, byť jej oddaná, a zároveň ako žena potrebovať aj toto a dovoliť si to prijať.“ Týmito slovami naznačila, že po rokoch možno začína uvažovať aj o vlastnom šťastí.

Angelina zároveň otvorene hovorila aj o tom, akú stopu na nej zanechalo posledné desaťročie. Rozvod s Bradom Pittom, zdĺhavé súdne spory aj náročné rodinné obdobie podľa nej neprešli bez následkov. „Život ma trochu zlomil. Musím znovu začať žiť. Musím byť znovu slobodná,“ priznala úprimne. Dodala však, že veľkou oporou sú jej deti, najmä dcéry Zahara, Shiloh a Vivienne, ktoré ju povzbudzujú, aby znovu objavila samu seba aj mimo roly matky.

Priznanie Angeliny Jolie je o to prekvapivejšie, že od rozchodu s Bradom Pittom sa pravidelne objavovali správy o jej údajných románikoch. Sama herečka však teraz potvrdila, že žiadny z nich nebol skutočný. Zdá sa, že po desiatich rokoch plných súdnych sporov, starostlivosti o rodinu a osobného hľadania prichádza pre hollywoodsku hviezdu nová životná etapa. Či v nej bude mať miesto aj nová láska, zatiaľ neprezradila.

Viac o téme: RandenieRozvod Brad PittAngelian JolieĽúbostný život
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Brad Pitt
Bradovi Pittovi sa lepí smola na päty: Deti na neho kašlú a na krku má žalobu za 75 tisíc!
Zahraniční prominenti
Brad Pitt na premiére
Svoju priateľku miluje, no ďalšia svadba nebude: Brad Pitt na manželstvo a deti definitívne zanevrel!
Zahraniční prominenti
Brad Pitt a Angelina
Angelina Jolie strieľa šampanské: Vyhrala dlhoročný súd! Svojho ex Brada Pitta poriadne ošklbala!
Zahraniční prominenti
Angelina Jolie
Dcéra Angeliny Jolie v K-popovom videu je znepokojivo sexi: Podobnosť s mamou? Veď to je klon!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obrovský úspech! Ďurovčíkov Zvonár zvalcoval Rumunsko: 3000 ľudí kričalo Bravóóó
Obrovský úspech! Ďurovčíkov Zvonár zvalcoval Rumunsko: 3000 ľudí kričalo Bravóóó
Prominenti
Umenie stavby z kameňa na sucho je na zozname UNESCO
Umenie stavby z kameňa na sucho je na zozname UNESCO
Cestovanie
Erika Kandráčová pred veľkou zmenou v živote: Priznáva nervozitu, toto ju desí najviac
Erika Kandráčová pred veľkou zmenou v živote: Priznáva nervozitu, toto ju desí najviac
Prominenti

Domáce správy

Krvavý konflikt v Košiciach!
Krvavý konflikt v Košiciach! Muža dobodali, zraneniam napokon podľahol
Domáce
Nový slovenský rekord! V
Nový slovenský rekord! V Nitrianskom kraji namerali až 41,3 °C
Domáce
Dramatická záchrana v Malej
Dramatická záchrana v Malej Fatre: Muža zasypala zemina vo výkope
Domáce
Tragédia na Vrátnej ulici v Košiciach: Muž zomrel po útoku, polícia vyšetruje okolnosti
Tragédia na Vrátnej ulici v Košiciach: Muž zomrel po útoku, polícia vyšetruje okolnosti
Košice

Zahraničné

Benjamin Netanjahu
Netanjahu vyslal jasný odkaz: Izrael zostáva v Libanone, kým Hizballáh neustúpi
Zahraničné
Andy otvoril dvere auta
Andy otvoril dvere auta a nastal ŠOK: Na sedadle ho čakal MEDVEĎ... VIDEO Všetko zachytili kamery!
Zahraničné
FOTO Hrôza v Pakistane! Po
Hrôza v Pakistane! Po páde strechy zomrelo 14 detí, ďalšie sú zranené
Zahraničné
Výbuch na nádrži odstrelil
Ruské elity sú v panike: Ukrajinské dronové útoky ich úplne vydesili! Akcie padajú, deficit rastie
Zahraničné

Prominenti

Angelina Jolie
Úprimné priznanie Angeliny Jolie: Takto vyzerá jej ľúbostný život od rozvodu s Bradom Pittom
Zahraniční prominenti
Obrovský úspech! Ďurovčíkov Zvonár
Obrovský úspech! Ďurovčíkov Zvonár zvalcoval Rumunsko: 3000 ľudí kričalo Bravóóó
Domáci prominenti
Studenková s Kostkom v
Studenková s Kostkom v dovolenkovom raji: VIDEO Pozrite, ako to vie Zdena roztočiť!
Domáci prominenti
Daveigh Chase
Šokujúcejšie ako samotná smrť: Pitva odhalila skutočnú príčinu tragického konca hviezdy z Kruhu
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Cholesterol v tomto nečakanom
Cholesterol v tomto nečakanom orgáne môže byť prvým varovaním pred infarktom
vysetrenie.sk
Robíte TOTO pri vstupe
Robíte TOTO pri vstupe do vode aj vy? Záchranári dvíhajú varovný prst! Radia, ako na to SPRÁVNE
Zaujímavosti
TOTÁLNY BIZÁR Obviňoval suseda
TOTÁLNY BIZÁR Obviňoval suseda z rušenia nočného kľudu, po ODHALENÍ padol na zadok! Všetko bolo inak
Zaujímavosti
Idete na dovolenku? TOTO
Idete na dovolenku? TOTO urobte ešte pred odchodom! Vodári varujú pred skrytou hrozbou
Zaujímavosti

Dobré správy

Ručne robené kabelky z
Ručne robené kabelky z Rožňavy sa nosia v Česku aj v Japonsku: Poznáte značku Ammyla?
feminity.sk
Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk

Ekonomika

Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Megabiznis na obzore: Štátu sa otvára jedinečná príležitosť ovládnuť najziskovejšiu firmu na Slovensku!
Kľúčová križovatka už mení dopravu v Bratislave: Čísla hovoria jasne, čo bude s tunelom Karpaty? (foto)
Kľúčová križovatka už mení dopravu v Bratislave: Čísla hovoria jasne, čo bude s tunelom Karpaty? (foto)
Dôchodok na účet či v hotovosti? Končí jedna éra, takto dnes väčšina seniorov dostáva penziu!
Dôchodok na účet či v hotovosti? Končí jedna éra, takto dnes väčšina seniorov dostáva penziu!
Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!
Rýchlovlaky cez Slovensko sú opäť v hre: Péter Magyar otvoril zamrznutý megaprojekt za miliardy!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Koniec jednej éry: Po trpkom vyradení Nemecka prišlo veľké oznámenie
MS VO FUTBALE 2026 Koniec jednej éry: Po trpkom vyradení Nemecka prišlo veľké oznámenie
Reprezentácia
Pobrežie Slonoviny – Nórsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Pobrežie Slonoviny – Nórsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Alex Molčan – Daniel Altmaier: Online prenos z 1. kola Wimbledonu 2026
Alex Molčan – Daniel Altmaier: Online prenos z 1. kola Wimbledonu 2026
Wimbledon
Toto nikto nečakal, legendy naložili Nemcom: Hanba a katastrofa! Spomenuli aj rodiny hráčov
Toto nikto nečakal, legendy naložili Nemcom: Hanba a katastrofa! Spomenuli aj rodiny hráčov
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
Klasické testy
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
NDS začne s obnovou vyše dvojkilometrového ťahu Prešovskej cesty v Košiciach
Doprava
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
FOTO: Volkswagen ID. Polo GTI detailne
Predstavujeme
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
NDS ukončila práce na viacerých mostoch liptovskej časti diaľnice D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Chcete v práci uspieť? Osvojte si TÚTO schopnosť, ktorú ani AI nenahradí!
Motivácia a produktivita
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
Vaše CV môže byť dokonalé, no robot ho vyradí. Ako pripraviť životopis na AI vyhodnocovanie?
CV a motivačný list
Vyhorenie v práci rastie, ale zamestnanci neodchádzajú. Dôvod vás prekvapí!
Vyhorenie v práci rastie, ale zamestnanci neodchádzajú. Dôvod vás prekvapí!
Vyhorenie
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Teploty v tieni nad 30 stupňov? Inšpektori práce pripomínajú, čo vám zamestnávateľ v horúčavách musí zabezpečiť
Prostredie práce

Varenie a recepty

Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Parená kysnutá knedľa, ktorá je mäkká ako pavučinka a vždy sa vydarí
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Osviežujúce tvarohové rezy Šumienka. Jednoduchý zákusok, do ktorého nejde ani gram masla.
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Ako zachrániť presolenú polievku: Zemiak, ryža a iné triky
Rady a tipy
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Koniec školy: Ako vybrať darček pre učiteľku a potešiť deti
Rady a tipy

Technológie

Google varuje pred plánom EÚ. Tvrdí, že nové pravidlá môžu ohroziť tvoje súkromie
Google varuje pred plánom EÚ. Tvrdí, že nové pravidlá môžu ohroziť tvoje súkromie
Správy
Vo vesmíre objavili planéty, ktoré nedávajú zmysel. Sú veľké ako Jupiter, ale redšie než cukrová vata
Vo vesmíre objavili planéty, ktoré nedávajú zmysel. Sú veľké ako Jupiter, ale redšie než cukrová vata
Vesmír
Rolovací smartfón od Samsungu je bližšie, než sa zdalo. Namiesto skladania má obrazovku vysúvať z tela
Rolovací smartfón od Samsungu je bližšie, než sa zdalo. Namiesto skladania má obrazovku vysúvať z tela
Samsung
Waze môže v niektorých krajinách prestať ukazovať policajné kontroly. Súd EÚ dal štátom do ruky silný nástroj
Waze môže v niektorých krajinách prestať ukazovať policajné kontroly. Súd EÚ dal štátom do ruky silný nástroj
Aplikácie a hry

TN LIVE

Tichý zabijak môže ohrozovať až dva milióny Slovákov. Spôsobuje infarkt, mozgovú príhodu či zlyhanie srdca
Tichý zabijak môže ohrozovať až dva milióny Slovákov. Spôsobuje infarkt, mozgovú príhodu či zlyhanie srdca
Domáce
Mesto s vyše 70-tisíc obyvateľmi stojí na prahu mimoriadnej situácie. Zápasí s kritickým nedostatkom vody
Mesto s vyše 70-tisíc obyvateľmi stojí na prahu mimoriadnej situácie. Zápasí s kritickým nedostatkom vody
Domáce
Konflikt troch mužov sa skončil tragicky. V Košiciach sa otvorila otázka bezpečnosti v uliciach
Konflikt troch mužov sa skončil tragicky. V Košiciach sa otvorila otázka bezpečnosti v uliciach
Domáce
Veľká prestupová bomba v extralige. Buček bude hrať za Slovan Bratislava
Veľká prestupová bomba v extralige. Buček bude hrať za Slovan Bratislava
Šport

Bývanie

Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
5 izbových rastlín, ktoré by ste mali pestovať v spálni. Vôňa jednej z nich dokonca pomáha lepšie spať!
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?
V obývačke vytvorí harmóniu, v spálni pozve na oddych a skvelo sa hodí k drevu. Ako do interiéru vniesť levanduľovú?

Pre kutilov

Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Údržba a opravy
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Záhrada
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Kvitnú vám cukety, ale netvoria sa plody? 4 tipy, ako ich prinútiť rodiť
Zelenina a ovocie
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Paradajky v júnovom pekle: Ako ich správne zalievať a tieniť, aby plody nepopraskali?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia najčastejšie odchádzajú zo vzťahu aj keď ešte milujú: Zásadne im to však ovplyvní život
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia najčastejšie odchádzajú zo vzťahu aj keď ešte milujú: Zásadne im to však ovplyvní život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Andy otvoril dvere auta
Zahraničné
Andy otvoril dvere auta a nastal ŠOK: Na sedadle ho čakal MEDVEĎ... VIDEO Všetko zachytili kamery!
Výbuch na nádrži odstrelil
Zahraničné
Ruské elity sú v panike: Ukrajinské dronové útoky ich úplne vydesili! Akcie padajú, deficit rastie
Krvavý konflikt v Košiciach!
Domáce
Krvavý konflikt v Košiciach! Muža dobodali, zraneniam napokon podľahol
Anthony Thomas Hoover
Zahraničné
Šok na sále: Muž sa prebral pred odberom orgánov! Prípad vyšetrujú

Ďalšie zo Zoznamu