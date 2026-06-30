Úprimné priznanie Angeliny Jolie: Takto vyzerá jej ľúbostný život od rozvodu s Bradom Pittom

LOS ANGELES - Po rokoch nekonečných špekulácií urobila Angelina Jolie prekvapivé priznanie. Oscarová herečka prezradila, že od rozchodu s Bradom Pittom v roku 2016 nešla ani na jediné rande. Tvrdí, že všetku energiu venovala svojim šiestim deťom a rodine. Zároveň otvorene priznala, že bolestivé životné skúsenosti ju poznačili viac, než si mnohí uvedomovali.
Takmer desať rokov bola Angelina Jolie spájaná s viacerými známymi mužmi. Zahraničné médiá jej pripisovali romániky s kolegami aj podnikateľmi, no žiadny z nich sa nikdy nepotvrdil. Teraz herečka všetky dohady raz a navždy vyvrátila. V rozhovore pre Yahoo Entertainment pri propagácii filmu Couture povedala: „Úprimne povedané, od rozvodu pred desiatimi rokmi som s nikým nerandila.“ Dodala, že láska jednoducho nebola prioritou. „Mám pocit, že táto časť môjho života nie je v centre mojej pozornosti, keď sa sústreďujem na svoje deti a svoju rodinu.“
Jolie priznala, že až jej nová filmová postava ju prinútila zamyslieť sa nad vlastným životom. Vo filme hrá matku, ktorá sa popri vážnej diagnóze znovu otvorí láske. Herečka si uvedomila, že materstvo a partnerský život sa navzájom nevylučujú. „Trvalo mi chvíľu, kým som si povedala, že môže milovať svoju dcéru, byť jej oddaná, a zároveň ako žena potrebovať aj toto a dovoliť si to prijať.“ Týmito slovami naznačila, že po rokoch možno začína uvažovať aj o vlastnom šťastí.
Angelina zároveň otvorene hovorila aj o tom, akú stopu na nej zanechalo posledné desaťročie. Rozvod s Bradom Pittom, zdĺhavé súdne spory aj náročné rodinné obdobie podľa nej neprešli bez následkov. „Život ma trochu zlomil. Musím znovu začať žiť. Musím byť znovu slobodná,“ priznala úprimne. Dodala však, že veľkou oporou sú jej deti, najmä dcéry Zahara, Shiloh a Vivienne, ktoré ju povzbudzujú, aby znovu objavila samu seba aj mimo roly matky.
Priznanie Angeliny Jolie je o to prekvapivejšie, že od rozchodu s Bradom Pittom sa pravidelne objavovali správy o jej údajných románikoch. Sama herečka však teraz potvrdila, že žiadny z nich nebol skutočný. Zdá sa, že po desiatich rokoch plných súdnych sporov, starostlivosti o rodinu a osobného hľadania prichádza pre hollywoodsku hviezdu nová životná etapa. Či v nej bude mať miesto aj nová láska, zatiaľ neprezradila.
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