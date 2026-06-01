Žiarlivá Kardashianka prinútila ísť svojho ex na vazektómiu: Stačia ti deti, čo máš so mnou!

USA - V najnovšej epizóde svojho podcastu Khloé in Wonder Land si Khloé Kardashian pozvala nečakaného hosťa – svojho bývalého partnera, basketbalistu Tristana Thompsona. Počas otvoreného rozhovoru odhalili niekoľko prekvapivých detailov zo svojho života po rozchode a publikum aj poriadne znechutili.
Khloé a Tristan tvorili pár od roku 2016 a majú spolu dve deti – dcéru True a syna Tatuma. Ich vzťah sa však skončil v roku 2021 po viacerých škandáloch spojených s Tristanovou neverou. Thompson je zároveň otcom ďalších dvoch synov z predchádzajúcich vzťahov – Princea s Jordan Craig a Thea s Maralee Nichols.
Počas podcastu sa Khloé Tristana opýtala, či by chcel mať v budúcnosti ešte ďalšie deti. Tristan odpovedal, že má podpísaný súhlas s implantáciouo ešte dvoch embryí a ak by mal mať ďalšie deti, boli by pravdepodobne práve s Khloé. So žartom dodal, že už má dosť matiek svojich detí a ďalšie nechce.
Následne Khloé pripomenula, že práve ona mu pomohla dospieť k rozhodnutiu podstúpiť vazektómiu. Priznala, že po ich rozchode mu dala isté ultimátum, aby už nemohol mať deti s inými ženami. Tristan na to reagoval s humorom, pričom priznal, že spočiatku bol proti tomuto nápadu, no neskôr uznal, že niekedy človeka treba „dotlačiť k správnemu rozhodnutiu“.
Napriek vazektómii však existuje možnosť, že by Khloé a Tristan mohli mať v budúcnosti ďalšie dieťa. Podľa Khloé totiž Tristan právne previedol práva na ich spoločné embryá na ňu, takže o ich použití rozhoduje ona.
Reality hviezda zároveň vysvetlila, že pre prípad, že by sa Tristan v budúcnosti oženil a jeho manželka chcela mať deti, dali si uchovať aj jeho spermie. Vazektómia je totiž v niektorých prípadoch zvrátiteľná a uchované spermie predstavujú ďalšiu možnosť.
Na záver však Tristan zavtipkoval, že už by sa na operačný stôl kvôli podobnému zákroku rozhodne nechcel vrátiť.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%