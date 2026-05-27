Polícia situáciu okolo ombudsmana monitoruje a prijíma náležité opatrenia

BRATISLAVA - Polícia situáciu súvisiacu s nenávistnými vyhrážkami voči Kancelárii verejného ochrancu práv a ombudsmanovi Róbertovi Dobrovodskému monitoruje, vyhodnocuje a prijíma náležité opatrenia. Uviedol to bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. To, aké opatrenia polícia prijala, nešpecifikoval.
Opatrné vyjadrenie polície
„Zároveň uvádzame, že polícia neposkytuje informácie ku konkrétnym fyzickým alebo právnickým osobám. Informujeme o vyšetrovaní prípadov útvarmi v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave,“ poukázal Pecek.
Úrad zatvára podateľňu
Kancelária verejného ochrancu práv na svojom webe informovala, že do piatka (29. 5.) zatvorila svoju podateľňu a nebude osobne prijímať podnety. Hovorca ombudsmana Branislav Gigac potvrdil, že je to v súvislosti s nenávistnými vyhrážkami, ktoré kancelária dostáva.
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský v sobotu (23. 5.) informoval, že požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na Ústavnom súde (ÚS) SR podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
Poznamenal, že po verejných vyjadreniach v súvislosti s jeho podaním na ÚS SR, že chce „islamizovať Slovensko“, sa voči jeho osobe aj voči Kancelárii verejného ochrancu práv rozbehla vlna nenávistných reakcií, urážok a vyhrážok od konkrétnych fyzických osôb. Podotkol, že išlo pritom o podanie, ktorým reagoval na podnet starokatolíkov na Slovensku.