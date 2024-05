Bývalá česká PORNOHVIEZDA po vybratí silikónov: Ukázala PRSIA... Preboha, to je STRAŠNÝ pohľad!

Daisy Lee si dala vybrať silikóny (Zdroj: Instagram K.U)

Daisy Lee podstúpila vybratie silikónových implantátov v strede džungle v Ekvádore. Operácia ju stála nehorázne peniaze a keďže to bolo skutočne vážne, musela ísť okamžite pod nôž. Po vydarenom zákroku sa ozvala svojim fanúšikom na Instagrame. „Už som po operácii. Musela som ísť už teraz,“ napísala pred vyše týždňom. „Bol to risk, ale nebola iná možnosť, pretože som mohla chytiť veľkú infekciu. Keď mi ukázali fotku, čo mi vybrali z tých pŕs, to vám ani nemôžem pridať ako to bolo nechutné... Mala som šok," vysvetlila Karolína.

Od zákroku uplynulo už niekoľko dní, no a brunetka aktuálne ukázala fotografiu svojho prirodzeného poprsia, ktoré sa teraz hojí. A veru, nedíva sa na to ľahko, keďže jej hrudník je samá nepekná modrina a už len z prvého pohľadu je jasné, že musí ísť o mimoriadne bolestivú záležitosť. Aj napriek tomu jej ale fanúšikovia gratulujú k "návratu k prirodzenosti" a väčšina z nich sa zhodla, že Daisy silikóny ani nepotrebovala, keďže jej prsia sú beztak celkom veľké.

Bývalá porno herečka dokonca prezradila aj to, koľko ju akútny zákrok vyšiel. A veru, nejde o žiadnu lacnú záležitosť. „Ani sa nepýtajte, koľko som za tú operáciu dala. Tri a pol tisíc dolárov, čo je nejakých osemdesiat tisíc českých korún,“ prezradila Karolína Urbanová.

