Toto si v kráľovskej rodine ešte nikto nedovolil: Naozaj?!

HOLANDSKO - Holandská kráľovská rodina tento rok poriadne prekvapila. Namiesto strohých oficiálnych portrétov stavili na uvoľnenú atmosféru, spontánne momenty a zábery plné smiechu. Najväčšiu pozornosť však získala princezná Alexia.
Kráľovské rodiny si verejnosť tradične spája s dokonalou etikou, vážnymi výrazmi a precízne naaranžovanými oficiálnymi portrétmi. Tentoraz však prišlo niečo, čo by ešte pred pár rokmi pôsobilo ako úplné sci-fi.
Holandská kráľovská rodina totiž poriadne prekvapila a ukázala svoju tvár, akú verejnosť bežne nevída. Kráľ Willem-Alexander, kráľovná Máxima a ich tri dcéry – korunná princezná Amalia, princezná Alexia a princezná Ariane – sa počas tradičného každoročného fotenia rozhodli úplne zbúrať zaužívané pravidlá.
Namiesto strohého prostredia kráľovského paláca zvolili verejný park Clingendael v Haagu. Smiech, prirodzené pózy, pohyb a uvoľnená atmosféra – presne to dominovalo celej sérii záberov. Princezná Alexia však bodovala najviac. Tá si dovolila gesto, ktoré by si pri členovi kráľovskej rodiny vedel predstaviť len málokto – priamo do objektívu vyplazila jazyk.
