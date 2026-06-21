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Kráľ Karol učinil rázny krok: Toto urobí po prvýkrát v histórii!

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(Zdroj: TASR/AP/Vatican Media)
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TASR

LONDÝN — Britský kráľ Karol III. sa vo štvrtok stane prvým panovníkom v moderných dejinách, ktorý zverejní svoje osobné daňové priznanie a výšku zaplatenej dane z príjmu. Uviedol to Buckinghamský palác, podľa ktorého ide o osobné rozhodnutie panovníka v rámci snahy o väčšiu transparentnosť. Informovala o tom v sobotu BBC.

Zverejnené budú dane zaplatené za fiškálny rok 2024 – 2025, vrátane odvodov z príjmov z Lancasterského vojvodstva, ktoré je majetkom britského panovníka, osobných investícií a výnosov z kráľových súkromných majetkov, ako sú vidiecke sídlo Sandringham House či zámok Balmoral. Toto rozhodnutie prišlo po opakovaných výzvach na väčšiu otvorenosť, ktoré zaznievali najmä po škandáloch spojených s mladším bratom Karola III. Andrewom Mountbattenom Windsorom, predtým známym ako princ Andrew, vojvoda z Yorku.

Karol III. už v minulosti – ešte ako princ z Walesu – dobrovoľne zverejňoval výšku svojich daňových platieb. Hoci britskí monarchovia nemajú povinnosť platiť daň z príjmu, daň z dedičstva ani daň z kapitálových výnosov, kráľ dobrovoľne odvádza daň z príjmu a kapitálových výnosov z predaja súkromného majetku. Daňové údaje budú publikované spolu s tzv. Sovereign Grant, teda oficiálnym štátnym príspevkom na chod kráľovskej domácnosti. Ten pokrýva výdavky na personál, údržbu palácov a oficiálne cesty. Ide o peniaze daňových poplatníkov a schvaľuje ich britský parlament na základe výnosov z kráľovského majetku.

Tento príspevok dosiahol rekordných takmer 138 miliónov libier, pričom jeho dočasné navýšenie sa použilo na rozsiahlu renováciu Buckinghamského paláca. Od zavedenia grantu v roku 2012 jeho výška nikdy neklesla, no podľa BBC sa v rámci prebiehajúceho preskúmania očakáva jeho prvé zníženie. Tento rok sa očakáva aj zvýšená kontrola kráľovskej rodiny zo strany Public Accounts Committee (PAC) - výboru Dolnej snemovne, ktorého hlavnou úlohou je preverovať, ako britská vláda a štátne úrady míňajú peniaze daňových poplatníkov.

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