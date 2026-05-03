Sharon Stone v odvážnych bikinách a bez retuše: Toto že je 68-ročné telo?! Nadčasová bohyňa...

LOS ANGELES - Hollywoodska legenda Sharon Stone opäť dokázala, že pravidlá pre ňu neplatia. V piatok zverejnila na Instagrame fotografiu v bikinách, a internet okamžite explodoval. Na prvý pohľad nevinný záber od bazéna? Ani náhodou.
Sharon Stone pózuje v odvážnych šnúrkových bikinách v kombinácii zelenej, fialovej a tmavých tónov, vlasy stiahnuté dozadu, tvár úplne prirodzená – žiadny make-up, žiadne retuše. A aby toho nebolo málo, oči si zakrýva len vetvičkou s listami, čo celej fotke dodáva zvláštny, takmer provokatívny nádych. K tomu jednoduchý odkaz: „Leto je za rohom. Šťastný piatok, lásky moje“. Nenápadné? Skôr naopak, dokonale vypočítaná hra na prirodzenosť.
Pripomeňme si, že toto nie je hocikto. Sharon Stone bola v 90. rokoch jedným z najväčších sexsymbolov planéty, najmä vďaka filmu Základný inštinkt, ktorý ju vystrelil medzi elitu Hollywoodu. A zdá sa, že túto nálepku odmieta pustiť aj po šesťdesiatke. Na aktuálnej fotke síce vidno realitu veku. Jemné vrásky, uvoľnenejšie krivky, žiadna dokonalá „instagramová“ postava, no zároveň z nej ide niečo, čo mladším hviezdam často chýba: suverénnosť.
Komentáre pod príspevkom sa okamžite zaplnili reakciami. „Stále to máš!“ „Kráľovná!“ „Dokonalá!“ – takto ju opisujú fanúšikovia, ktorí oceňujú najmä to, že fotka nie je upravená. Niektorí dokonca tvrdia, že pôsobí „mladšie než mnohé tridsiatničky“. Sharon Stone sa dlhodobo vyjadruje k téme starnutia a krásy. Otvorene kritizuje spoločnosť za to, že sa bojí prirodzeného tela a veku. A presne toto jej piatkový post vystihuje: žiadna snaha zapadnúť, žiadne skrývanie nedokonalostí.
