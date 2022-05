Známa blondínka si "ukladala" prsia rovno na červenom koberci: Lady, trčí vám bradavka!

CANNES - Vie, ako si uchmatnúť pozornosť! Reč je o niekdajšej anglickej modelke a "It girl" Victorii Hervey (45), ktorá sa rada pýši svojím urodzeným pôvodom. Lady, podobne ako mnohé celebrity, zavítala na Medzinárodný filmový festival do Cannes, kde sa na červenom koberci postarala fotografom o "podívanú".

Ako sme už na topkách spomínali, Medzinárodný filmový festival v Cannes je nielen prehliadkou vydarených počinov. Mnohé modelky sa na červenom koberci predvádzajú v zaujímavých róbach z prestížnych módnych domov. Istá aktivistka sa ale postarala o škandál, keď chcela poukázať na zverstvá páchané na Ukrajine.

Svojich päť minút slávy si v nedeľu, počas slávnostnej premiéry filmu Forever Young uchmatla aj Lady Victoria Hervey. Hoci na červenom koberci žiarili Carla Bruni, Sharon Stone, Sara Sampaio, Eva Herzigová a iné krásky so zvučnými menami, aj táto blondínka si zaručila zmienku v médiách.

Victoria, ktorá je dcérou 6. markíza z Bristolu, si obliekla odvážne strihané šaty, ktoré toho z jej tela dosť odhaľovali. Ich strih vyžadoval, aby nechala podprsenku doma. A to sa jej pri pózovaní fotografom vypomstilo. Človek by si ale pri pohľade na jej spokojný úsmev na tvári povedal, že nešlo o náhodu... Zaujímavé rozhodne sú aj momentky, na ktorých si Hervey svoje "neposlušné" prsia napráva. Ehm, nebolo by lepšie zvoliť šaty, ktoré by jej viac sedeli?

