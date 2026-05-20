Trápenie slovenského herca: Dobehli ho zdravotné problémy!

BRATISLAVA - Michal Domonkos prežíva náročné dni. Obľúbeného dabingového režiséra a moderátora potrápili silné bolesti zubov a opuch tváre, no napriek zdravotným komplikáciám pokračoval v práci.

Michal Domonkos je známy ako dabingový režisér, herec, moderátor aj starejší. Diváci jeho hlas poznajú z množstva úspešných filmov a rozprávok, podieľal sa totiž na dabingu titulov ako Harry Potter, Madagaskar či Pán prsteňov. Okrem práce za mikrofónom sa venuje aj moderovaniu svadieb, plesov a spoločenských podujatí, kde je medzi ľuďmi veľmi obľúbený pre svoj humor a energiu. Objavil sa tiež pred kamerami, keď si zahral v seriáli Policajné prípady.

Jeho pracovné tempo je preto mimoriadne nabité – počas týždňa trávi dlhé hodiny v dabingových štúdiách a víkendy často venuje svadbám či moderátorským povinnostiam po celom Slovensku. Najnovšie však priznal, že ho potrápili zdravotné komplikácie. Na sociálnej sieti otvorene opísal nepríjemnosti spojené s bolesťou zubov a problémy, ktoré mu komplikovali bežné fungovanie aj pracovné povinnosti.

„Bolesť ako sviňa. Dnes som sa nedostal ani na jednu ani na druhú pohotovosť v Bratislave, ale vyplachovanie domácou hruškou pomohlo, snáď zvládnem zajtrajší let," zverejnil na sociálnej sieti. Aj napriek silným bolestiam a opuchu však pokračoval v práci a nezrušil svoje pracovné záväzky. „Dnes aj s opuchnutou tvárou, dabingová nadstavba," priznal.

O deň neskôr fanúšikov informoval, že jeho stav sa úplne nezlepšil. „Jemne opuchnutý, no verím, že v Prešove cez prestávku to doriešim," dodal. Momentálne tak rieši nepríjemnú dilemu, ktorú pozná množstvo ľudí – či problémový zub definitívne vytrhnúť, alebo sa ho ešte pokúsiť zachrániť. 

