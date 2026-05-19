Dve cudzinky mali okradnúť muža na ulici v Bratislave: VIDEO Ten však zakročil

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti obvinili dve ženy z Chorvátska za prečin krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. V piatok (15. 5.) mali okradnúť muža na Kapucínskej ulici v Bratislave. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Obvinené ženy mali v blízkosti MHD zastávky na Kapucínskej ulici podísť k 68-ročnému poškodenému mužovi z Ázie, ktorý mal byť v tom čase v spoločnosti známeho. Toho sa jedna z obvinených snažila zabaviť spýtaním sa na cestu. „Medzitým mala druhá z obvinených otvoriť náprsnú tašku, ktorú mal mať poškodený muž prevesenú cez rameno a vytiahnuť hotovosť v hodnote 2200 eur v priesvitnom obale. S lupom mali odkráčať preč,“ priblížila Šimková.
Muž sa po chvíli vydal za nimi a v blízkosti prechádzala aj hliadka mestskej polície. „Po oboznámení sa so situáciou obe ženy do príchodu hliadky prvého bratislavského okresu obmedzila na osobnej slobode,“ dodala hovorkyňa. Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov bol spracovaný návrh na podanie obžaloby.