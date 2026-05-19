Venezuelská polícia vyšetrí smrť politického väzňa vo väzbe, nariadila Rodríguezová

CARACAS - Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v pondelok nariadila vyšetrovanie v prípade smrti politického väzňa Víctora Quera Navasa, ktorý zomrel vo väzbe. Píše správa agentúry AFP.
Quera (51) zadržali v januári 2025 na základe obvinení z terorizmu, ktoré úrady za vlády zosadeného prezidenta Nicolása Madura pravidelne využívali na väznenie disidentov. Jeho matka, 81-ročná Carmen Navasová, zomrela v nedeľu, len pár dní po tom, ako sa dozvedela o smrti svojho syna, čo v krajine vyvolalo šok a pobúrenie.
Navasová svojho syna neúnavne hľadala po celý čas ako bol zadržaný. Jej blízki uviedli, že svoje zdravotné problémy odsunula na vedľajšiu koľaj, aby sa mohla sústrediť na hľadanie syna. Navasová uviedla, že väzenská správa jej opakovane odmietla poskytnúť informácie o tom, kde sa jej syn nachádza. V apríli povedala, že už rok a pol o ňom nemá žiadne správy.
Venezuelská vláda napokon 7. mája uviedla, že po preskúmaní Querovej zložky môže potvrdiť, že zomrel 24. júla 2025 na akútne zlyhanie dýchania v dôsledku krvnej zrazeniny v pľúcach vo vojenskej nemocnici v Caracase. Vláda tvrdila, že Quero sa počas väzby nezmienil o svojich rodinných príslušníkoch a žiadny z jeho príbuzných nepožiadal o návštevu. Po správach o jeho smrti Navasová navštívila hrob svojho syna a požiadala o exhumáciu jeho pozostatkov na účely identifikácie.
Rodríguezová „nariadila dôkladné vyšetrovanie s cieľom objasniť, čo sa stalo, a požiadala o spoluprácu ombudsmana a prokuratúru“, uvádza sa v oficiálnom vyhlásení zverejnenom v pondelok. „Akonáhle bude vyšetrovanie ukončené, krajina bude plne informovaná o výsledkoch a následných krokoch,“ píše sa ďalej vo vyhlásení.
Organizácia na ochranu ľudských práv Foro Penal uviedla, že od roku 2014 zomrelo vo väzbe vo Venezuele približne 20 politických väzňov. Napriek tomu, že vo februári, mesiac po zajatí Madura Spojenými štátmi, parlament prijal zákon o amnestii pre politických väzňov, podľa ľudskoprávnych organizácií zostáva naďalej za mrežami približne 500 ľudí.