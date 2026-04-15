JLo prestrelila! Ukázala svetu rozkrok, v úžase celý internet: Reklama na holiaci strojček?

KALIFORNIA - Mysleli ste si, že Jennifer Lopez (56) už nemá čím šokovať? Omyl! Na festivale Coachella predviedla takú jazdu, že fanúšikovia ostali s otvorenými ústami.
Jedno z najväčších hudobných podujatí roka - kalifornský festival Coachella tentoraz lákal menami ako Justin Bieber či Sabrina Carpenter, no skutočný šok prišiel nečakane. Počas setu David Guetta vtrhla na pódium samotná JLo a bez varovania to roztočila naplno. Keď zazneli prvé tóny jej hitu Save Me Tonight, bolo jasné, že o poriadne horúce momenty nebude núdza.
A že sa bolo na čo pozerať! Lopez si obliekla extrémne vyzývavé strieborné body, ktoré viac odhaľovali než zakrývali. Hlboký výstrih, nebezpečne vykrojené boky a k tomu jej typické dráždivé pohyby – speváčka išla na hrane a vedela to - predá sa teraz alebo nikdy.
Lenže tentoraz to možno až trochu prehnala. Pódium bolo totiž oveľa bližšie k divákom aj kamerám, než je zvyknutá. A tie ju nešetrili. Zábery z tesnej blízkosti zachytili aj to, čo by si mnohí radšej odpustili – a internet okamžite vybuchol.
„Sponzorované Gillette,“ rýpol si jeden z fanúšikov a spustil lavínu reakcií. Ďalší pridávali ešte ostrejšie komentáre: „Naozaj musíme toto vidieť?“ „Sexy môže byť aj bez toho, aby ukazovala úplne všetko!“ či dokonca „To je koncert alebo gynekologická prehliadka?“ nebrali si servítku pred ústa.
Zdá sa však, že Jennifer Lopez si z kritiky ťažkú hlavu nerobí. Provokácia je jej druhé meno – a presne to fanúšikom (či neprajníkom) opäť naservírovala v plnej dávke. Jej kreáciou sa na isntagrame pochválila aj značka, ktorá outfit pripravila: „Na sebe mala dychberúci model z dielne Julien Macdonald z kolekcie 2026 – pistáciový mini kabátik z peria s kapucňou, doslova posiaty kryštálmi Swarovski. Celý look doplnilo dokonale tvarované body a splývavý plášť, ktoré ešte viac zvýraznili jej vražedné krivky a elektrizujúcu charizmu. Moment, na ktorý sa nezabúda. Look bez jedinej chybičky. Toto je pravá superstar!“