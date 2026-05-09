Oslava 65. narodenín Georgea Clooneyho: Jeho žena šokovala outfitom!

SAINT-TROPEZ - Amal Clooney je známa ako stelesnenie luxusu, elegancie a vyberaného vkusu. Tentoraz však manželka Georgea Clooneyho poriadne prestrelila. Pri príchode na oslavu hercových 65. narodenín v Saint-Tropez predviedla odvážny outfit, v ktorom jej ultrakrátka sukňa odhaľovala viac, než by zrejme čakala. A prítomní hostia mali oči len pre ňu.
Kým George Clooney stavil na klasiku v podobe čierneho polo trička a svetlých nohavíc, Amal sa rozhodla rozpútať módny chaos. Do luxusného Saint-Tropez dorazila v extravagantnom modeli z kolekcie Emilio Pucci jar/leto 2026. Trblietavý top doplnila mikro minisukňou s extrémne vysokými rozparkami, ktorá pri chôdzi odhaľovala prakticky celý zadok.
Amal je roky spájaná s uhladenou eleganciou, noblesnými róbami a štýlom „dokonalá právnička“. O to väčší šok vyvolalo, keď sa na francúzske mólo milionárov vybrala v outfite, ktorý mnohí označili za skôr klubový než sofistikovaný. Fotografi zachytili momenty, keď sa látka minisukne pri chôdzi nebezpečne vyhŕňala a odhaľovala jej pozadie viac, než býva pri Amal zvykom. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre o tom, že Clooney „objavila krízu stredného veku v štýle Kardashian“. Iní však tvrdia, že nikdy nevyzerala sebavedomejšie.
Na oslave sa mali objaviť blízki priatelia páru z hollywoodskej a podnikateľskej smotánky, pričom Saint-Tropez bolo posledné dni doslova preplnené celebritami. Médiá si však všímali jediné – Amal a jej outfit, ktorý bol na jej pomery mimoriadne provokatívny. Módni komentátori upozorňujú, že Amal v posledných týždňoch výrazne mení imidž. Len nedávno sa objavila v krátkych Balenciaga minišatách a čoraz častejšie siaha po odvážnejších strihoch, ktoré zvýrazňujú nohy a postavu.
Tentoraz však zašla ešte ďalej. V kombinácii s vysokými čiernymi čižmami, obrovskými okuliarmi a výrazným stylingom pôsobila skôr ako hviezda večierku na Ibize než rešpektovaná ľudskoprávna právnička, ktorú ešte donedávna obdivovali pre jej nenápadnú eleganciu. Jedno je však isté – zatiaľ čo George oslavoval 65-ku, Amal sa postarala o to, aby sa celý Saint-Tropez rozprával hlavne o nej.
