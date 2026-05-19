TRÓPY na dosah: Do Európy prichádza africká vlna, teploty vyletia k 40 °C! Vieme, kedy zasiahnu aj Slovensko

BRATISLAVA - Európu po nečakane chladnom období a „vláde zamrznutých“ čaká prudká zmena. Studený vzduch zo severu vystrieda teplý prúd z Afriky, ktorý už v polovici týždňa prinesie do juhozápadnej Európy takmer tropické horúčavy. Kým v Španielsku môžu teploty stúpať až k hranici 40 °C, v strednej Európe vrátane Slovenska sa očakávajú letné teploty nad 26 °C.
Uplynulé dni priniesli do veľkej časti Európy nezvyčajne chladné počasie. V polovici mája klesali teploty v noci pod bod mrazu, v Alpách a Pyrenejách napadlo až okolo metra nového snehu. Biele ráno hlásili aj nižšie pohoria – napríklad francúzske Vogézy či Dinárske vrchy.
Tento týždeň však nastane výrazná zmena. Ako píšu Novinky.cz, od juhozápadu začne do Európy prúdiť teplý vzduch pôvodom zo severnej Afriky. Najskôr zasiahne Pyrenejský polostrov, neskôr Francúzsko, Benelux a západné Nemecko. V Španielsku a Portugalsku sa už v stredu očakávajú nadpriemerné teploty, pričom vo štvrtok môže Andalúzia atakovať až 40 °C. Na juhu Španielska sa veľmi teplé počasie udrží až do konca týždňa.
Vo Francúzsku môžu teploty na juhu a juhozápade prekročiť 30 °C, čo je až o 10 °C viac, než je pre polovicu mája typické. Nezvyčajne teplo bude aj v Anglicku či Škandinávii – Londýn môže mať okolo 25 °C, Stockholm cez 20 °C.
Teplý vzduch dorazí aj do strednej Európy
Do Nemecka, Česka a Poľska dorazí najteplejší vzduch cez víkend. Teploty môžu stúpať k 28 °C, ojedinele až k tropickým 30 °C. Letné hodnoty nad 26 °C sa očakávajú aj v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku, kde bude teplý vzduch vrcholiť taktiež počas víkendu. Po sérii chladných dní tak príde prvý výraznejší nádych leta.
Niektoré modely naznačujú, že teplý vzduch by sa mohol v strednej Európe udržať aj začiatkom budúceho týždňa. Tropické teploty nad 30 °C sú však zatiaľ menej pravdepodobné, ale budeme k nim veľmi blízko.