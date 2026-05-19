Dráma v areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom! Našli tam leteckú muníciu, ľudí evakuovali

DUBNICA NAD VÁHOM - V priemyselnom areáli bývalých ZŤS v Dubnici nad Váhom našli v utorok leteckú muníciu z druhej svetovej vojny. V 300-metrovom okruhu ľudí evakuovali. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti je vykonávaná evakuácia osôb v minimálne 300-metrovom okruhu od miesta nálezu pri výkopových prácach. „Aktuálne je už miesto nálezu zabezpečené a verejnosti v súčasnosti nehrozí žiadne priame nebezpečenstvo. Polícia žiada verejnosť o rešpektovanie pokynov všetkých zložiek vykonávajúcich zásah,“ doplnila polícia.