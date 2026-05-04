Serena Williams prestrelila: Šatami chcela ohúriť kráľovnú módy, nevyšlo to! Lacné a nevkusné...

NEW YORK - Na exkluzívnom večierku pred Met Gala, ktorý tradične zastrešuje módna šéfka Anna Wintour, sa očakáva jediné: štýl, ktorý berie dych. Keď dorazila tenisová legenda Serena Williams, všetci čakali silný módny moment. Namiesto toho prišlo niečo, čo mnohí označujú za poriadny prešľap.
Serena Williams stavila na dramatický efekt. Obliekla si ohnivo červené flitrované šaty s vysokým rozparkom, ktoré odhaľovali nohu takmer po bedrá. Model bol navyše bez chrbta, čo malo celému looku dodať sexepíl a večerný glamour. Na prvý pohľad ide o klasický recept na červený koberec, lenže práve tu sa to začalo lámať. Hoci šaty mali byť zvodné a dramatické, výsledok na mnohých pôsobil skôr ako lacnejšia verzia hollywoodskeho glamouru.
Flitre v kombinácii s agresívnym odtieňom červenej pôsobili miestami prehnane lesklo, takmer až gýčovo. Vysoký rozparok síce pútal pozornosť, ale skôr spôsobom „pozri sa sem za každú cenu“, než elegantným zvádzaním. A práve to je problém. Na akcii, kde sa pohybujú absolútne módne elity, môže takýto look pôsobiť nevkusne a neprimerane okázalo. Strih šiat síce zvýrazňoval jej postavu, no celkový dojem bol nevyvážený. Kombinácia lesklého materiálu, extrémneho rozparku a odhaleného chrbta vytvárala skôr pocit „príliš veľa naraz“.
Namiesto sofistikovanosti prišiel efekt, ktorý balansoval na hrane medzi sexy a prehnaným. Internet sa okamžite rozdelil. Na jednej strane obdiv: „Vyzerá neuveriteľne!“ „Tá energia!“ Na druhej strane oveľa ostrejšie komentáre: „Vyzerá to lacno.“ „Na Met Gala vibe úplne mimo.“ „Príliš okaté, bez elegancie.“ A práve druhý tábor bol teraz poriadne hlasný. Tentoraz to vyzerá, že Serena chcela byť sexy, chcela byť výrazná a neprehliadnuteľná, ale zvolila outfit, ktorý síce kričí o pozornosť, ale luxus len predstiera.
