Záhadný pád z útesu vyšetrujú ako vraždu: Syna miliardára a šéfa módneho impéria Mango zadržala polícia!

BARCELONA– Svetom módy otriasol obrovský škandál, ktorý pripomína scenár z kriminálneho filmu. Španielska polícia v Katalánsku v utorok zadržala Jonathana Andica, syna zosnulého zakladateľa svetoznámej módnej značky Mango. Kriminalisti ho zatkli v rámci vyšetrovania záhadnej smrti jeho otca, miliardára Isaka Andica. Ten zahynul koncom roka 2024 po páde z obrovského útesu.
Podľa informácií katalánskej policajnej zložky Mossos d'Esquadra bol Jonathan Andic predvedený na výsluch. Hovorca prominentnej rodiny pre agentúru Reuters potvrdil, že syna zakladateľa impéria vyšetrovatelia aktuálne vypočúvajú, no odmietol poskytnúť akékoľvek bližšie podrobnosti.
Fatálny pád počas rodinnej turistiky
Celá tragédia sa odohrala v decembri 2024 v malebnej, no zradnej oblasti pohoria Montserrat neďaleko Barcelony. Isak Andic, jeden z najbohatších mužov Španielska, bol vtedy na turistike so svojimi rodinnými príslušníkmi.
Za doposiaľ nevyjasnených okolností sa prominentný podnikateľ zrútil z útesu a po páde z výšky viac ako 100 metrov bol na mieste mŕtvy. Hoci sa spočiatku hovorilo o tragickej nehode priamo pred očami rodiny, španielske médiá čoskoro priniesli informácie, že polícia začala prípad vyšetrovať ako možné úmyselné zabitie alebo vraždu.
Zadržaný Jonathan Andic bol dlhé mesiace oficiálne v hľadáčiku vyšetrovateľov, no rodina doteraz akékoľvek obvinenia ostro odmietala. Už minulý rok vydali príbuzní vyhlásenie, v ktorom vyjadrili absolútnu dôveru v Jonathanovu nevinu a správy o jeho podiele na smrti otca označili za neopodstatnené.
Utorkové zatknutie však naznačuje, že detektívi získali nové dôkazy, ktoré doterajšiu verziu o nešťastnej náhode na skalách vážne spochybňujú. Módne impérium Mango, ktoré má tisícky predajní po celom svete vrátane Slovenska, tak momentálne čelí nielen strate svojho zakladateľa, ale aj brutálnej verejnej dráme v boji o dedičstvo a česť rodiny.