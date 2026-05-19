Nové dôchodkové prognózy: Podľa PS priniesli iba chaos a neistotu

BRATISLAVA - Dôchodkové prognózy, ktoré v súčasnosti zasiela Sociálna poisťovňa, sú v mnohých prípadoch nekompletné, chybné alebo boli dokonca doručené inej osobe. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka a poslankyňa za PS Simona Petrík. Dôchodkové prognózy tak podľa nich priniesli namiesto relevantných informácií iba chaos a neistotu. Sociálna poisťovňa sa voči týmto vyjadreniam ohradila.
V mnohých prípadoch podľa PS prišla občanom prognóza, podľa ktorej pracovali iba niekoľko rokov napriek tomu, že chodili celý život do zamestnania. „V iných prípadoch zase ženám nezarátali deti. A dostali sa k nám aj také prípady, že ľuďom prišli prognózy úplne iného človeka. A my sa pýtame, ako toto môže európsky štát v 21. storočí svojim občanom urobiť. Takto ich stresovať,“ povedal Šimečka.
Kritizoval aj spôsob riešenia nezrovnalostí
Líder opozičného hnutia kritizoval aj spôsob riešenia nezrovnalostí v dôchodkových prognózach. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si podľa neho nedostatky uvedomuje, no ich riešenie necháva na občanov. „Čiže opäť sa stalo to, že namiesto toho, aby štát uľahčil život občanom, tak ich teraz naháňa robiť ‚kolečká‘ po úradoch. Rôzne potvrdenia nosiť, reklamovať to, snažiť sa prinútiť poisťovňu, aby našla nejaké dáta ešte vo svojich systémoch,“ zdôraznil Šimečka.
PS sa podľa neho bude pýtať na viacero detailov celého projektu. Jednou z otázok je napríklad, kto rozhodol, že sa takéto prognózy začnú rátať a rozosielať alebo kto kontroloval dáta. Hnutie zaujímajú aj náklady na projekt. „Štát má v takejto situácii dávať ľuďom istotu a povedať im ‚dobre, tu sa stala chyba, takto to opravíme‘. A nie vnášať do toho ešte viac chaosu a neistoty. A to teraz žiadame. Od štátu, od vlády, od ministra práce a sociálnych vecí,“ dodal Šimečka.
Petrík uviedla viaceré príklady chybnej prognózy
Petrík uviedla viaceré príklady chybnej prognózy, na ktoré ich upozornili občania. V jednom prípade podľa nej bola prognóza zaslaná na meno mŕtveho človeka, v iných prišla prognóza poberateľovi starobného dôchodku. Poslankyňa upozornila, že napríklad v Českej republike takáto služba funguje dobre, lebo dáva informácie občanom, ktoré naozaj potrebujú a sú relevantné a pravdivé.
Sociálna poisťovňa sa ohradila voči označeniam dôchodkovej prognózy za „psychologický teror, generátor paniky alebo šikanu štátu“. „Takáto forma komunikácie je veľmi nešťastná a nezodpovedná. Zároveň Sociálna poisťovňa vyzýva hnutie Progresívne Slovensko, aby predložilo konkrétne podnety. Sociálna poisťovňa ich rovnako ako v prípade podnetov iných poistencov preverí a odborne a zodpovedne sa k nim vyjadrí,“ uviedla v reakcii na PS poisťovňa.
Neprimeraná kritika je podľa poisťovne neadekvátna
Neprimeraná kritika je podľa poisťovne neadekvátna vzhľadom na počet približne 170 podnetov, v ktorých boli identifikované skutočné nezrovnalosti na individuálnej úrovni. „Ide o 0,00006 percenta zo všetkých doteraz distribuovaných prognóz. Preto si nemyslím, že je na mieste označovať zamestnancov za babrákov. Práve naopak, zaslúžia si uznanie a poďakovanie za nasadenie, ktoré pri dôchodkovej prognóze odvádzajú nad rámec svojej bežnej agendy,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška. Najčastejšie podľa poisťovne ide o prípady, keď si zamestnávatelia nesplnili svoje povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo si ich splnili oneskorene.
Tariška dodal, že Sociálna poisťovňa bola viac ako 20 rokov čisto papierovou inštitúciou a údaje kontinuálne digitalizuje. V súčasnosti ich majú transparentne a online k dispozícii v Elektronickom účte poistenca. „Vo svojej 31-ročnej histórii má tak v súčasnosti najviac prehľadné a vyčistené údaje o svojich klientoch a dôchodková prognóza je príležitosťou pokračovať v konsolidácii týchto údajov. Realizuje najväčší projekt vo svojej histórii, ktorým obslúži tak 3,5 milióna klientov a je investíciou do ich budúcnosti,“ zakončil Tariška.