Jennifer ohromila v ohnivo červených šatách: Keď vystúpila z auta, najprv išli bradavky!

LOS ANGELES - Jennifer Lopez znovu dokázala, že nepotrebuje nový album ani filmový hit na to, aby ovládla titulky. Stačil jeden večer, jeden červený koberec a jeden výstrih, ktorý spôsobil na sociálnych sieťach hotové šialenstvo.
Speváčka a herečka Jennifer Lopez sa v nedeľu večer objavila na veľkom netflixovskom špeciáli „The Roast of Kevin Hart“ v Kia Forum v Inglewoode v Kalifornii. Podujatie bolo súčasťou Netflix Is A Joke Festu a zišla sa tam poriadne divoká zostava celebrít, od Toma Bradyho cez Petea Davidsona až po Lizzo. Jennifer však nepotrebovala mikrofón ani roastové vtipy. Stačilo, že vystúpila z auta.
Jennifer Lopez prišla v priliehavých ohnivo červených šatách od návrhára Michaela Costella, ktoré mali extrémne hlboký výstrih a odvážny rozparok až po stehno. Model bol tak tesný, že dokonale zvýraznil jej krivky, ktorými je Jennifer známa celé desaťročia. Outfit doplnila červenou mini kabelkou Chanel, zlatými šperkami a veľkými slnečnými okuliarmi, čím pôsobila ako hollywoodska diva v najčistejšej forme. Internet okamžite zaplavili komentáre typu: „J.Lo nestarne“, „vyzerá lepšie než dvadsiatničky“ alebo „ukradla celý večer Kevinovi Hartovi“.
Podľa záberov z podujatia bola uvoľnená, usmievala sa, flirtovala s fotoaparátmi a očividne si užívala každú sekundu pozornosti. Vie presne, čo si obliecť, kam sa postaviť a ako vyzerať tak, aby o nej na druhý deň písali všetky médiá. A tentoraz jej to vyšlo dokonale. J.Lo už dávno nie je len speváčka alebo herečka. Je z nej globálna značka, ktorá predáva luxus, sexepíl a predstavu dokonalej hollywoodskej divy. Každý outfit, každý výstup a každý pohľad do kamery pôsobí premyslene do posledného detailu.
