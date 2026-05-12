Tichá vojna na červenom koberci a tvrdý odkaz od princeznej Kate: Ja nebudem tvoja trofej!

USA - Zrejme ste si všimli, že aj tohtoročný event Met Gala sa odohral bez princeznej Kate. Tá naň dostane pozvánku každý rok a každý rok ho aj odignoruje. Organizátorke Anne Wintour ale už teraz praskli nervy!
Princezná Kate opäť povedala NIE a tentoraz rovno najväčšej módnej šéfke sveta Anne Wintour.
Podľa zákulisných zdrojov sa šéfredaktorka Vogue už roky snaží dostať princeznú Kate na legendárny Met Gala, no márne. Kate vraj o „červený koberec plný celebrít“ vôbec nestojí a neexistuje nič, čo by ju prinútilo vziať toto podujatie na milosť.
„Kate je jediná celebrita, ktorú Anna chce, ale nevie ju získať,“ prezradil insider pre americké médiá. A to aj napriek tomu, že sa Kate a Anna Wintour už v minulosti stretli na kráľovskom podujatí v Buckinghamskom paláci, napätie medzi nimi rok čo rok rastie.
Šéfka Vogue mala údajne z princeznej doslova obsesiu a považovala ju za čosi ako „ultimátnu trofej“ Met Gala. Lenže manželka princa Williama nemá najmenší záujem stať sa ďalším virálnym módnym momentom internetu.
A v hre bola ešte jedna citlivá vec — neustále porovnávanie s jej zosnulou svokrou Dianou.
Práve princezná Diana sa v roku 1996 na Met Gala objavila a jej ikonický outfit dodnes patrí medzi najslávnejšie momenty celej akcie.
„Kate nikdy nechcela zo seba — ani z Diany — urobiť Met Gala atrakciu,“ tvrdí zdroj blízky palácu. Aj keď členovia kráľovskej rodiny na Met Gala úplne zakázaní nie sú — v minulosti sa tam ukázala napríklad princezná Beatrice — Kate pozvánky odmieta rok čo rok.
Nuž, zdá sa teda, že zatiaľ čo Hollywood bojuje o miesto na schodoch Met Gala, princezná Walesu dáva prednosť kráľovskému imidžu pred svetom celebriet a paparazzov.