Dráma v slovinskej metropole: Muži v Ľubľane dobodali dve ženy! Jeden útočník spôsobil ťažké zranenia

ĽUBĽANA - Pri dvoch rôznych útokoch nožom v slovinskom hlavnom meste Ľubľana utrpeli v stredu zranenia dve ženy. Polícia tvrdí, že incidenty spolu nesúvisia, hoci sa odohrali len niekoľko stovák metrov od seba. Informuje o tom agentúry STA.
Okolo poludnia 50-ročný muž po hádke bodol 42-ročnú ženu. Previezli ju do nemocnice a jej poranenia nie sú život ohrozujúce. Podozrivého rýchlo zadržali a ostáva vo väzbe.
O niekoľko hodín 52-ročný muž bodol 31-ročnú ženu a ťažko ju poranil. Podľa polície nie sú vo vzťahu, ale bývajú na rovnakej adrese. Aj tohto muža zadržali. Polícia zdôraznila, že prípady spolu nesúvisia a vyšetruje ich samostatne.