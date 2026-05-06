Rusi utajili sebaupálenie programátora: Na protest proti vojne sa zapálil v deň výročia invázie

MOSKVA - V Kaliningrade sa na protest proti vojne na Ukrajine v minulom roku upálil 37-ročný programátor Alexander Okunev. Vyplýva to zo spoločnej investigatívy nezávislého ruského portálu IStories (Important Stories), estónskej tlačovej agentúry Delfi a litovského verejnoprávneho vysielateľa LRT. Ruské úrady tento incident ututlali, píše o tom portál IStories.
Informácie o sebaupálení obyvateľa Kaliningradu boli prvýkrát zverejnené v otvorenej správe estónskej zahraničnej spravodajskej služby (Välisluureamet - VLA). Jej autori nezverejnili meno obete. Podľa novinárskej investigatívy sa Alexander Okunev upálil pred Pamätníkom 1200 gardistov v Kaliningrade ráno 24. februára 2025 ráno asi o piatej hodine.
Na mieste je nainštalovaných päť bezpečnostných kamier a v strede pamätníka horí Večný plameň. Ak sa tam doteraz odohrali rôzne incidenty, široko o nich informovali miestne médiá a ich páchatelia sa stávajú obžalovanými v trestných veciach. V tomto prípade sa to nestalo.
Napriek kamerám telo objavil okoloidúci až okolo 6.40 h. Na snehu bol tiež nápis „Nie vojne“. Na miesto boli vyslaní policajti a informovaná bola vedúca mestskej administrácie Elena Djatlovová. Podľa dôstojníka európskej spravodajskej služby okamžite začala konať a pomáhal jej Jevgenij Maslov, vedúci miestnej služby ochrany kultúrneho pamiatky. Do 9.15 h bolo miesto vyčistené a zmizli akékoľvek náznaky udalosti. Miestne úrady sa najviac obávali, že sa o incidente dozvedia novinári.
Symbolické načasovanie tragického činu
Načasovanie sebaupálenia bolo zrejme zámerné: ruské raketové útoky na Kyjev v roku 2022 sa začali takmer presne v tom istom čase. Deň predtým bol pamätník miestom osláv ruského sviatku Obrancov vlasti. Príbuzný Okuneva pre Important Stories vyrozprával obsah jeho rozlúčkového listu: „Napísal, že existuje aj iná cesta. V jeho svete mal zrejme zavládnuť svetový mier. V tomto svete už nechcel žiť, a tak sa takto rozhodol.“
Okunevova rodina sa k tomu, čo sa stalo, verejne nevyjadrila. Jeho príbuzných však vypočúvali vyšetrovatelia. Známi ho opisovali ako samotára. Vyhýbal sa politickým rozhovorom a mal málo priateľov. Predtým, ako pol roka pred smrťou odišiel z práce, pracoval ako systémový administrátor v spoločnosti zaoberajúcej sa maloobchodnými zariadeniami. Jeho správanie v dňoch pred smrťou sa zdalo úplne normálne.
Minister kultúry a turizmu kaliningradskej oblasti Andrej Jermak povedal, že nie je oboznámený s výsledkami vyšetrovania tejto „nehody“, a preto sa s novinárom nebude rozprávať. Vyjadril dôveru, že orgány činné v trestnom konaní „sa k situácii vyjadria hneď po ukončení vyšetrovania“.