Bývalý agent CIA šokoval varovaním: Putin čoskoro padne! V Rusku sa budú diať strašné veci

Bývalý agent CIA Glenn Corn
LONDÝN - V Moskve rastie nervozita a obavy z možného prevratu. Bývalý vysokopostavený dôstojník CIA Glenn Corn tvrdí, že pád režimu Vladimira Putina už nemusí byť vzdialený. Podľa expertov by však následky mohli byť mimoriadne nebezpečné.

Bývalý predstaviteľ americkej Central Intelligence Agency Glenn Corn upozornil, že Západ by sa mal pripraviť na možnosť pádu režimu Vladimira Putina.

V rozhovore pre britský denník Sun povedal, že situácia v Rusku sa podľa neho postupne destabilizuje a mocenský systém v Kremli nemusí vydržať dlho.

Zároveň však zdôraznil, že prípadný koniec Putinovej éry by neznamenal automaticky mier ani upokojenie situácie. „Nemyslím si, že by to bol dôvod na oslavy,“ naznačil Corn. Podľa neho môže rozpad súčasného systému sprevádzať násilie, vnútorné boje a rozsiahly chaos.

Experti neočakávajú okamžitý koniec vojny

Odborníci zároveň upozorňujú, že ani prípadná výmena vedenia v Moskve nemusí automaticky ukončiť vojnu na Ukrajine.

Expert na medzinárodné vzťahy Anthony Glees tvrdí, že Putinovi nástupcovia by pravdepodobne pokračovali v podobnej politike. „Jeho nástupcovia, či už z politického alebo vojenského prostredia, budú pokračovať v jeho kurze,“ uviedol.

Podľa Gleesa treba počítať nielen s pokračovaním bojov na Ukrajine, ale aj s ďalším tlakom voči NATO.

Kremeľ vraj sprísnil ochranu Putina

Z prostredia blízkeho Kremľu zároveň prenikajú informácie o výraznom sprísnení bezpečnostných opatrení okolo ruského prezidenta.

Ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu s Putinom, majú byť pod dôkladným dohľadom. Podľa dostupných informácií sa obmedzenia týkajú aj bežného personálu.

Osoby z prezidentovho okolia údajne nesmú používať verejnú dopravu ani smartfóny s prístupom na internet. Samotný Putin mal zároveň výrazne obmedziť svoje cestovanie.

Tieto opatrenia súvisia s rastúcimi obavami z možných útokov aj z vnútorného ohrozenia režimu.

Nespokojnosť rastie aj medzi Rusmi

Podľa Glenna Corna sa nálada v Rusku postupne zhoršuje nielen medzi elitami, ale aj medzi bežnými obyvateľmi.

Jedným z hlavných dôvodov má byť rastúci pocit, že Kremeľ nedokáže krajinu ochrániť pred ukrajinskými útokmi.

Viaceré regióny vrátane Moskvy sa v poslednom období opakovane stali terčom útokov bezpilotných lietadiel a ďalších operácií. „Táto realita je pre mnohých Rusov ponižujúca, vrátane bezpečnostných zložiek,“ tvrdí Corn.

Práve kombinácia vojenského tlaku, ekonomických problémov a rastúcej neistoty podľa expertov zvyšuje riziko vnútorných otrasov v Rusku.

