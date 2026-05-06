Vreckári na Bratislavskom hrade: VIDEO Polícia pristihla turistov priamo pri pokuse o krádež

BRATISLAVA - Bratislavský hrad patrí k najnavštevovanejším miestam hlavného mesta, čo, žiaľ, láka aj vreckových zlodejov. Dvojica cudzincov sa v nedeľu pokúsila využiť nepozornosť 66-ročnej turistky, no ich konanie si všimla policajná hliadka, ktorá zasiahla skôr, než došlo k škode.
Incident sa odohral priamo v areáli Hradu. Podozriví cudzinci – štátni príslušníci Chorvátska a Holandska – sa nenápadne pripojili k menšej turistickej skupine. Podľa polície postupovali koordinovane: zatiaľ čo jeden z nich sa pokúšal z ruksaku, ktorý mala turistka na ramenách, vybrať cennosti, druhý obvinený bránil poškodenej vo výhľade za pomocou dáždnika, aby tak zakryl toto protiprávne konanie.
Tento pokus o krádež však neunikol pozornosti policajtov z prvého bratislavského okresu, ktorí oblasť monitorovali. Policajti bez váhania zasiahli a dvojicu páchateľov priamo na mieste zadržali. Vďaka ich rýchlemu zásahu turistka o svoj majetok neprišla.
Superrýchle konanie
Poverený príslušník Policajného zboru oboch cudzincov obvinil z prečinu krádeže v štádiu pokusu, spáchaného formou spolupáchateľstva. Vzhľadom na jednoznačné dôkazy a priamu prítomnosť policajtov pri čine bol prípad realizovaný v tzv. „superrýchlom konaní“. Súd už v tejto veci stihol vyniesť odsudzujúci rozsudok.