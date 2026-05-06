Tragédia vo Vajnoroch: Desivá zrážka áut, jedno prerazilo zábradlie a vodič v ňom uhorel!

BRATISLAVA - Počas stredajšieho podvečera sa v bratislavských Vajnoroch odohrala mimoriadne tragická dopravná nehoda, pričom jeden z vodičov zaživa uhorel vo svojom aute. Na miesto smerovali početné záchranné tímy a policajné zložky.
S informáciou o mimoriadne tragickej dopravnej nehode prišiel portál tvnoviny.sk.
Všetko sa odohralo podvečer v stredu 6. mája, kedy sa v mestskej časti Vajnory v Bratislave zrazili dve autá.
Celý incident vyzerá na prvé počutie veľmi dramaticky a zároveň tragicky. Jedno z áut totiž prerazilo zábradlie a spadlo z nadjazdu do koľajiska. Tento náraz spôsobil, že auto začalo horieť. Vodič nemal žiadnu šancu a až neskôr vo vozidle hasiči objavili jednu uhoretú osobu. Vlaková doprava v oboch smeroch bola kvôli tejto tragédii pozastavená.
Krátko po pol siedmej večer sa k prípadu vyjadrila aj polícia, ktorá uverejnila aj desivú fotografiu zhoreného auta, kde pravdepodobne hasiči našli spomínaného vodiča.