Meteorológovia upozorňujú na vietor! Na horách môže fúkať rýchlosťou až 135 kilometrov za hodinu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred silným vetrom na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa s platnosťou do štvrtkového (7. 5.) rána. Informoval o tom na svojom webe.
(Zdroj: SHMÚ.sk)
Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť na horách rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ upozornili meteorológovia.
(Zdroj: SHMÚ.sk)