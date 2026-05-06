Drogová akcia v prostredí väzníc! Medzi obvinenými je aj príslušník ZVJS: Zaistili tisíce dávok pervitínu

BRATISLAVA - Polícia v stredu obvinila päť osôb z drogovej trestnej činnosti, pričom jedna z nich je príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Zaistila pervitín aj anaboliká. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek v súvislosti s rozsiahlou protidrogovou akciou s krycím názvom Tábor.
V rámci realizácie procesných úkonov boli vykonané viaceré domové prehliadky a prehliadky iných priestorov. „Počas nich sme zaistili viaceré mobilné telefóny a nosiče digitálnych stôp, ktoré budú podrobené znaleckému skúmaniu,“ uviedol hovorca. Podotkol, že cieľom je zabezpečiť a vyhodnotiť dôkazy súvisiace s distribúciou omamných a psychotropných látok, látok s anabolickým účinkom, ako aj neoprávneným vnášaním mobilných zariadení do prostredia výkonu trestu odňatia slobody.
Ako priblížil, polícia zaistila metamfetamín s celkovou hmotnosťou takmer 75 gramov a priemernou koncentráciou účinnej látky vyše 56 percent. Podľa odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru ide o množstvo zodpovedajúce približne niekoľkým tisícom bežných jednotlivých dávok drogy. Okrem toho boli podľa Hájeka zaistené aj rôzne druhy látok s anabolickým alebo hormonálnym účinkom.
Obvinené osoby čelia viacerým trestným činom a to najmä pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou organizovanou skupinou a zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. V prípade príslušníka ZVJS bolo vznesené obvinenie aj pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
„Doterajšie vyšetrovanie preukázalo, že trestná činnosť sa mala realizovať v priebehu rokov 2024 a 2025. V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony vrátane výsluchov obvinených osôb. Vyšetrovateľ zároveň posudzuje splnenie zákonných dôvodov na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby,“ doplnil hovorca. Dodal, že polícia bude aj naďalej dôsledne pokračovať v objasňovaní tejto trestnej veci, pričom nie je vylúčené rozšírenie obvinení o ďalšie skutky alebo osoby na základe vyhodnotenia zaistených dôkazov.
Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia PZ realizovali začiatkom mája rozsiahlu protidrogovú akciu s krycím názvom Tábor. Akcia bola zameraná na odhaľovanie drogovej trestnej činnosti a nepovoleného vnášania zakázaných predmetov do ústavov na výkon trestu odňatia slobody.