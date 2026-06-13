Trump sa zúčastní na zasadnutí so Zelenským: Bude rokovať aj o Iráne

WASHINGTON/ISLAMABAD – Americký prezident Donald Trump sa v utorok vo Francúzsku zúčastní na pracovných rozhovoroch skupiny G7 s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, oznámil v sobotu predstaviteľ vlády USA. Informovala o tom agentúra AFP.
„Prezident Trump sa zúčastní na pracovnom zasadnutí s lídrami G7 a ukrajinským prezidentom Zelenským,“ povedal vysokopostavený predstaviteľ novinárom pod obvyklou podmienkou anonymity. Trump bude so spojencami na budúcotýždňovom summite G7 podľa očakávaní hovoriť aj o plánoch na odmínovanie Hormuzského prielivu, uviedol americký predstaviteľ podľa agentúry AP. O snahách ukončiť konflikt s Iránom má šéf Bieleho domu popri summite rokovať aj s lídrami Egypta, Kataru a Spojených arabských emirátov.
Sprostredkovatelia medzi Iránom a Spojenými štátmi uviedli, že dohoda o ukončení vojny je blízko k dosiahnutiu. Británia a Francúzsko, ktoré sú členmi G7, vyjadrili záujem o pomoc s odmínovaním strategickej vodnej cesty po tom, ako bude konflikt zastavený. Summit G7 sa uskutoční vo francúzskom Éviane od pondelka do stredy (15. - 17. júna).