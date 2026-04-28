Slávna speváčka provokuje z dovolenky: FOTO Hore bez... To čím si zakryla bradavky?!

LOS ANGELES - Kesha opäť šokuje! Z dovolenky zverejnila odvážne fotografie, na ktorých oslavuje prirodzenosť, slobodu a prepojenie s prírodou. Sériu doplnila osobnými odkazmi,ale aj fotkou hore bez!
Slávna americká speváčka Kesha rozvírila vody sociálnych sietí. Z dovolenky zverejnila sériu odvážnych fotografií. Na jednom zo záberov pózuje hore bez priamo v oceáne, pričom si intímne partie decentne zakryla – namiesto rúk či plaviek zvolila hravé smajlíky v tvare srdiečok. Fotografie zároveň dopĺňajú jej vlastné myšlienky o prírode, identite a vnímaní sveta, ktoré pridala k jednotlivým záberom.
„Matka príroda je božská ženská energia,“ napísala popová hviezda k príspevku, na ktorom kľačí vo vode. „Som nekonečné množstvo vecí, z ktorých som vytvorená,“ napísala Kesha k ďalšiemu záberu, na ktorom leží na bruchu vo vode a drží mušľu. „Zastavil sa niekto niekedy, aby sa zamyslel, že možno sme my tí mimozemšťania?“ napísala k ďalšej fotke. Na nej si vo vode prehadzuje vlasy, je hore bez.
„Najviac uzemnená popová hviezda, akú tieto skaly kedy videli,“ napísala k fotke, na ktorej drží kamene z pláže v ruke. Kesha tak nepôsobí len ako popová hviezda, ale aj ako osobnosť, ktorá sa snaží vyjadriť hlbšie posolstvo o spojení človeka s prírodou a sebaprijatí.
