Česká herečka hviezdou zahraničného móla: Božská aj v 50-ke!

PARÍŽ - Nehviezdi len na plátne! Česká herečka stále vyzerá naozaj božsky. Aj v 50-ke. Veď posúďte sami...
Úspešná česká herečka Aňa Geislerová nehviezdi len na domácej scéne, ale už dlhé roky si buduje meno aj za hranicami. Svojím talentom, prirodzeným šarmom a výraznou charizmou si získala pozornosť nielen filmových kritikov, ale aj medzinárodného publika. Niet preto divu, že sa pravidelne objavuje na prestížnych podujatiach, kde reprezentuje českú kinematografiu v tom najlepšom svetle.
Pozornosť na seba strháva aj na červených kobercoch vo svetových metropolách. Objavila sa napríklad v New Yorku či na slávnom filmovom festivale v Cannes, kde svojou eleganciou a prirodzenou krásou dokázala zatieniť aj mnohé svetové hviezdy. Geislerová sa nestratila ani vo svete módy. Objavila sa na Parížskom týždni módy, kde sa zapojila do ikonickej prehliadky L’Oréal Paris Le Défilé.
Na móle bola doslova neprehliadnuteľná. Aňa je zároveň dôkazom toho, že vek je naozaj len číslo. Aj vo svojich 50 rokoch, ktoré dnes oslavuje, vyžaruje energiu, ženskosť a vnútornú silu. Je inšpiráciou pre mnohé ženy, ktoré v nej vidia symbol prirodzenej krásy a sebavedomia bez ohľadu na vek. Okrem úspešnej kariéry je aj milujúcou matkou. Má syna Bruna Fidelia (narodeného v roku 2004), dcéru Stellu Ginger a najmladšieho syna Maxa (2013). Jej životným partnerom je režisér Zdeněk Janáček, za ktorého sa vydala v roku 2005.
