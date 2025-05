Česká herečka ohurovala v Cannes: Zatienila aj svetové hviezdy!

Anna Geislerová (Zdroj: Profimedia)

Hovorí sa, že Češky a Slovensky sú najkrajšie... Niet preto divu, že keď sa naše ženy objavia v zahraničí, vždy zažiaria. Dôkazom je aj herečka Aňa Geislerová, ktorá prijala pozvanie na premiéru americkej drámy The History of Sound, ktorá sa konala na prestížnom festivale v Cannes. Po červenom koberci sa tak prešla so zvučnými menami svetového šoubiznisu.

No napriek tomu medzi nimi Aňa vytŕčala ako najväčšia hviezda. Oblečené mala priliehavé šaty s vlečkou, posiate flitrami vo farbe champagne... Každý jej pohyb tak bol hotovým zábleskom. Celkový look bol doplnený elegantným účesom s voľne padajúcimi pramienakmi vlasov a výraznými diamantovými náušnicami. Herečka je v Cannes kvôli českému filmu Karavan.

