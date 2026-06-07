Hrôza pri pouličnom festivale: FOTO Po streľbe hlásia najmenej 12 zranených!

WASHINGTON - Najmenej 12 ľudí utrpelo v sobotu zranenia pri streľbe v blízkosti pouličného festivalu v meste Toledo v americkom štáte Ohio, uviedla tamojšia polícia, ktorá pátra po podozrivých. Informuje o tom agentúra AP.
Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že dostala správu o jednej postrelenej osobe neďaleko festivalu „Old West End“ a po príchode na miesto našla niekoľko postrelených osôb. Zranených previezli do okolitých nemocníc, pričom nie sú známe podrobnosti zranení ani počet postrelených ľudí.
Zástupca náčelníka polície v Tolede Joe Heffernan neskôr priblížil, že dve osoby sú v kritickom stave. Zdá sa, že zo zbraní strieľali najmenej dve osoby, pričom pravdepodobne šlo o prestrelku medzi týmito osobami.
Páchateľov sa dosiaľ nepodarilo dolapiť a polícia tiež vyšetruje okolnosti streľby. Polícia podľa stanice CNN požiadala ľudí, aby sa z dôvodu vyšetrovania vyhli oblasti incidentu. Festival Old West End je dvojdňová slávnosť v historickej štvrti Toleda, ktorá zahŕňa živú hudbu, stánky s jedlom či prehliadky domov, objasňuje AP.