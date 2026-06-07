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Hrôza pri pouličnom festivale: FOTO Po streľbe hlásia najmenej 12 zranených!

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Paul Sancya)
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TASR

WASHINGTON - Najmenej 12 ľudí utrpelo v sobotu zranenia pri streľbe v blízkosti pouličného festivalu v meste Toledo v americkom štáte Ohio, uviedla tamojšia polícia, ktorá pátra po podozrivých. Informuje o tom agentúra AP.

Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že dostala správu o jednej postrelenej osobe neďaleko festivalu „Old West End“ a po príchode na miesto našla niekoľko postrelených osôb. Zranených previezli do okolitých nemocníc, pričom nie sú známe podrobnosti zranení ani počet postrelených ľudí.

Galéria: Neďaleko festivalu v Tolede došlo k streľbe, zranených je 12 ľudí

Zástupca náčelníka polície v Tolede Joe Heffernan neskôr priblížil, že dve osoby sú v kritickom stave. Zdá sa, že zo zbraní strieľali najmenej dve osoby, pričom pravdepodobne šlo o prestrelku medzi týmito osobami.

Páchateľov sa dosiaľ nepodarilo dolapiť a polícia tiež vyšetruje okolnosti streľby. Polícia podľa stanice CNN požiadala ľudí, aby sa z dôvodu vyšetrovania vyhli oblasti incidentu. Festival Old West End je dvojdňová slávnosť v historickej štvrti Toleda, ktorá zahŕňa živú hudbu, stánky s jedlom či prehliadky domov, objasňuje AP.

Viac o téme: USAStreľbaToledoZranenie
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