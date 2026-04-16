Hviezde reality šou načisto preplo: Chcel umlátiť pacienta v nemocnici! Zasahovala polícia

PRAHA - Správanie, kedysi miláčika publika známeho z reality šou, Lea Beránka, vyústilo do dramatického incidentu.
Leo Beránek, ktorý sa preslávil vo vile Hotel Paradise, má za sebou búrlivú minulosť. Po prepustení z väzenia, kde si odpykal trest za predchádzajúce priestupky, neprestáva šokovať verejnosť. Koncom marca skončil na záchytke po bitke v Modřanoch, počas Veľkej noci sa zas nahý promenádoval na balkóne a do zadku si strkal erotickú pomôcku.
Zo stredy na štvrtok to ale zavŕšil incident v nemocnici. V psychiatrickej liečebni v pražských Bohniciach mal Beránek utrhnúť kúpeľňovú batériu a niekoľkokrát surovo udrieť spolupacienta. Podľa medializovaných informácií sa správal ako šialenec a polícia musela okamžite zasiahnuť, aby mužov od seba odtrhla. „Poškodený bol ošetrený, útočník zadržaný, prebiehajú výsluchy zúčastnených osôb a svedkov. Právna kvalifikácia ešte nebola stanovená,“ uviedlo tlačové oddelenie pražskej polície pre Super.cz.
Leo si získal pozornosť verejnosti v reality šou Hotel Paradise, po boku Zuzany Plačkovej a Nely Slovákovej. Spomínaná šou vyniesla na výslnie aj Zuzanu Plačkovú, či Nelu Slovákovú, ktorá v minulosti tvorila pár so slovenským hokejistom Lukášom Kozákom. Vyzerá to, že Beránkove eskapády po prepustení z väzenia neustávajú – od drsných momentov vo vile, cez pobyt za mrežami, až po brutálne incidenty v psychiatrickom zariadení. Verejnosť sleduje, čo si kontroverzný Leo dovolí nabudúce.
