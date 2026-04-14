AI módna polícia z Let's Dance: Ťažkopádna Dubayová, hviezde Sľubu to nevyšlo a... Bohyňa Leskovská!

BRATISLAVA - AI módna kritička sa pozrela na outfity známych tvárí z Lets Dance. Kto zažiaril, kto stavil na istotu a kto šliapol vedľa? Prinášame hodnotenie, ktoré je bez servítky.
Barbora Chlebcová, herečka
Biela košeľa + čierna koža = silná kombinácia, ale ten široký pás pôsobí, akoby rozdelil postavu na dve časti. Sukňa má šmrnc, rozparok funguje, no topánky sú až príliš nevýrazné. Kabelka zachraňuje dojem. Hodnotenie: 7/10
Zuzana Fialová, herečka
Zelené trblietky krásne chytajú svetlo, strih lichotí postave a pôsobí to elegantne bez zbytočných výstrelkov. Možno len účes je až príliš pokojný k takým výrazným šatám. Hodnotenie: 9/10
Anna Magdaléna Hroboňová, herečka
Sivé šaty s kravatou a balónovou sukňou sú odvážne, ale rukávy vyzerajú, akoby boli z iného sveta. Pančuchy a lodičky spolu neladia úplne prirodzene. Hodnotenie: 5/10
Marianna Ďurianová, moderátorka
Táto žltozelená róba je výrazná a postave veľmi pristane. Výstrih a riasenie robia peknú siluetu. Celé je to ženské a sebavedomé. Hodnotenie: 10/10
Adriána Brnčalová, herečka
Romantické šaty, ktoré pôsobia ako z rozprávky. Pekné detaily, ale vrchná časť trochu skracuje trup a opticky rozdeľuje postavu. Hodnotenie: 8/10