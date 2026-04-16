AS Trenčín bude opäť hostiť prestížny mládežnícky turnaj THIS IS MY SEN

Akadémia This is my sen patriaca pod krídla AS Trenčín sa opäť na tri dni stane centrom mládežníckeho futbalu. Jedenásty ročník prestížneho turnaja THIS IS MY SEN prinesie konfrontáciu talentov z celej Európy a potvrdí výnimočné postavenie miestnej akadémie na futbalovej mape.
Na turnaji sa predstaví 16 tímov z 8 krajín, vrátane renomovaných európskych akadémií. Medzi najväčšie lákadlá patria účasti klubov ako Manchester United, Newcastle United, Sporting CP či obhajca prvenstva Dinamo Záhreb. Silné zastúpenie bude mať aj stredná Európa, keď nechýbajú Sparta Praha, Baník Ostrava, Puskás Akadémia FC alebo Admira Wacker. Slovenský futbal budú reprezentovať AS Trenčín, ŠK Slovan Bratislava, MŠK Žilina, FC Spartak Trnava, FC Košice, ako aj regionálne akadémie FATK a CFT Academy.
THIS IS MY SEN nie je len turnaj. Od svojho vzniku v roku 2015 predstavuje miesto, kde sa rodia futbalové príbehy. Mnohí hráči, ktorí kedysi nastupovali na trenčianskych ihriskách ako talentovaní chlapci, dnes patria medzi lídrov svojich tímov. Medzi bývalých účastníkov patria aj slovenskí reprezentanti ako Artur Gajdoš, Hugo Pavek, Nikolas Brandis či Lukáš Mikulaj, ktorí dnes dokazujú, že cesta z akadémie na veľké štadióny je reálna.
Turnaj sa odohrá na ihriskách This is my sen Academy, pričom vyvrcholením bude finálový deň na Štadióne Sihoť. Počas doterajších desiatich ročníkov sa z prvenstva viackrát tešil aj AS Trenčín, no aktuálnym šampiónom je Dinamo Záhreb, ktorý prichádza obhájiť titul. Klub už dlhodobo potvrdzuje, že Trenčín je miestom, kde vyrastajú budúce hviezdy futbalu. A možno práve počas najbližšieho víkendu budú fanúšikovia svedkami prvých krokov hráčov, ktorí raz zažiaria na najväčších európskych štadiónoch.
Realizácia turnaja by nebola možná bez podpory našich partnerov a sponzorov, ktorým patrí úprimné poďakovanie za dlhodobú dôveru a spoluprácu. Práve vďaka ich podpore dokážeme vytvárať podmienky na rozvoj mladých talentov a prinášať do Trenčína podujatie s medzinárodným rozmerom.
