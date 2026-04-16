Rezort zahraničných vecí varuje: Napätie v pohraničí Thajska a Kambodže, hranice sú uzavreté

BRATISLAVA - Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje občanov Slovenskej republiky na pretrvávajúcu kritickú bezpečnostnú situáciu v pohraničných oblastiach medzi Thajskom a Kambodžou, kde došlo v predchádzajúcich mesiacoch k eskalácii stretov medzi thajskými a kambodžskými ozbrojenými silami. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
Hraničné priechody uzavreté
„Všetky pozemné hraničné priechody medzi oboma krajinami sú v súčasnosti uzavreté pre všetky osoby bez výnimky vrátane zahraničných turistov,“ podotkol rezort. Letecká doprava medzi Kambodžou a Thajskom funguje bez obmedzení, situácia sa však podľa MZVEZ môže meniť. Pred cestou odporúča overiť si aktuálne informácie u dopravcu.
Ministerstvo cestujúcim Slovákom radí necestovať do oblastí pri thajsko-kambodžskej hranici. „Ak sa v postihnutých oblastiach nachádzate, bezodkladne sa riaďte pokynmi miestnych úradov a bezpečnostných zložiek,“ zdôraznilo. Odporúča zároveň vyhýbať sa zhromaždeniam, hraničným priechodom a vojenským zariadeniam a priebežne sledovať miestne správy a oficiálne oznámenia.
Chrámy v regióne zatvorené, platia prísne zákazy
Rezort tiež pripomína, že budhistické chrámy Prasat Ta Muen Thom a chrám Prasat Ta Kwai sú zatvorené. Varuje aj pred používaním dronov, ktoré je v krajine zakázané. Za porušenie zákazu hrozia vysoké tresty vrátane doživotného odňatia slobody. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978.