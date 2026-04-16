Dráma v bratislavskom nákupnom centre: VIDEO Gabriel vulgárne zaútočil na jednu z predavačiek, napadol aj SBS-kára

BRATISLAVA - Muž v nákupnum centre v Bratislave napadol jednu z predavačiek - jeho parnerku a následne fyzicky zaútočil aj na pracovníka SBS. Všetko zachytili bezpečnostné kamery.
"V priebehu včerajšieho dňa vzniesol poverený príslušník piateho bratislavského okresu obvinenie 29 – ročnému Gabrielovi B. pre prečin výtržníctva," uviedla polícia. Ten sa mal ešte 13. 4.2026 v čase okolo 20:30 hod. v obchodnom centre na Einsteinovej ulici v jednej z predajní vulgárne správať k predavačke jedného z obchodov obchodného centra - jeho partnerke. Potom mal fyzicky napadnúť pracovníka SBS, ktorého pokyny na opustenie predajne nerešpektoval.
Za pomoci ďalších pracovníkov SBS bol obvinený vyvedený mimo obchodné centrum, kde si ho prevzala hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky KR PZ v Bratislave. "Obvinený bol následne eskortovaný na policajné oddelenie, kde bola vykonaná aj dychová skúška, ktorá mala pozitívny výsledok a to 2,17 promile. Po jeho vytriezvení boli zo strany povereného príslušníka vykonané ďalšie procesné úkony," dodali policajti. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 29-ročnému Gabrielovi trest odňatia slobody až na tri roky.