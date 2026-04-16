Hajko nesúhlasil so smerovaním KDH a definitívne opustil parlament: Jeho náhradník už zložil SĽUB, kto je to?

BRATISLAVA - V parlamentných opozičných kruhoch prišlo ku zmene. Svoj dlho avizovaný odchod z parlamentu dnes definitívne potvrdil Jozef Hajko, ktorý sa dištancoval z klubu ako takého (nie zo strany) a vzdal sa mandátu. Jeho náhradníkom je Gabriel Paľa. Jeho meno si mnohí spájajú s kazateľstvom, je tiež profesorom a teológom. Vo štvrtok 16. apríla definitívne zložil sľub.
Hajko v parlamente skončil k 15. aprílu, pričom nejde o náhle rozhodnutie. Dlhodobo totiž kritizoval smerovanie hnutia. Podľa vlastných slov sa mu nepodarilo presadiť ekonomické reformy a KDH sa podľa neho odklonilo od riešenia reálnych problémov ľudí.
KDH tiež súhlasilo s úpravou ústavy o dvoch pohlaviach, ktorú si vymyslela koalícia a kresťanskí demokrati boli za to intenzívne kritizovaní.
Hajko otvorene hovoril o sklamaní z fungovania strany, ktorú nepovažuje za dostatočne reformnú. Prekážalo mu aj to, že sa hnutie viac sústreďuje na hodnotové témy než na ekonomiku a každodenný život občanov. Hajko zároveň prízvukoval, že jeho odchod z parlamentu automaticky neznamená odchod z KDH. Zdôraznil, že nechce pôsobiť mimo poslaneckého klubu KDH ani ako nezaradený poslanec, preto sa rozhodol parlament úplne opustiť.
Kto je nový človek v klube KDH?
Do parlamentu po Hajkovi nastupuje Gabriel Paľa, ktorý je v národnej politike pomerne neznámym menom. Ide však o regionálne veľmi významného vysokoškolského profesora, teológa a dlhoročného regionálneho politika z Prešova. Konkrétne z Gregoroviec.
Basketbalové video s Majerským
Paľa pôsobí ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja už od roku 2017 a v minulosti zastával aj funkciu prorektora Prešovskej univerzity. Dá sa teda predpokladať, že s predsedom KDH a županom Milanom Majerským sa viac ako dobre poznajú, čo Majerský statusom a kreatívnym videom z basketbalu aj potvrdil. Ide o šport, ktorý má predseda kresťanských demokratov v mimoriadnej láske.
Odborne sa Paľa venuje najmä oblasti médií, etiky a vzdelávania. Do parlamentu sa dostáva ako náhradník z kandidátky KDH, kde v posledných voľbách získal 9 801 krúžkov.
Okrem akademickej kariéry je známy aj aktivitami v regióne – venuje sa školstvu, dobrovoľníctvu či práci s mladými a sociálne znevýhodnenými skupinami.