Herečka Zuzana Kanócz opäť na pokraji priepasti: Po temnote únik na samotu! Čo teraz hľadá?

DOBROČ - Z temnoty späť do ticha prírody! Herečka Zuzana Kanócz pokračuje vo svojej netradičnej ceste za vnútorným pokojom – tentoraz na odľahlej samote, kde nechýbajú silné slová o duši, prírode a očiste.
Známa slovenská herečka Zuzana Kanócz najnovšie zbalila rodinu a vybrala sa na samotu v okrese Lučenec, na miesto, kde, ako sama tvrdí, „zanechala batoh plný balvanov“. Jej slová na sociálnej sieti pôsobia mimoriadne emotívne až spirituálne.
„Ďakujem chalúpka, ďakujem oheň, ďakujem stromy, lesy, lúky, vietor…“ odkázala Kanócz, pričom nešetrila ani vďakou ľuďom a zvieratám, ktoré sa na mieste nachádzajú. Podľa jej slov ide o jedno z ich najobľúbenejších miest, kde cíti silné prepojenie s prírodou aj so sebou samou.
Nie je to pritom prvýkrát, čo sa herečka utiahla mimo bežného sveta. Jej nedávny pobyt v úplnej tme mnohí vnímali ako radikálny krok smerom k duchovnému hľadaniu. Sama priznala, že počas neho prežívala silné emócie – od smiechu až po plač – a hovorila o priblížení sa k sebe. „Prišli uvedomenia, pravdy, niektoré nie príjemné, ale pravdy, ktoré som chcela prijať a postaviť sa im zoči voči. Tu som zacítila prúd vďačnosti a lásky, aký som zatiaľ nikdy necítila,“ vyjadrila sa vlani Kánocz.
Miesto, ktoré navštívila, pritom nie je len obyčajné miesto. Ide o čarovný areál na samote, obklopený lesmi a lúkami, ktorý vznikol na bývalom ranči. Rozprestiera sa na veľkom pozemku a tvoria ho tri chalúpky – dve slúžia na prenájom, v jednej žijú samotní majitelia. Tí sem prišli z Bratislavy, kde prevádzkovali bezobalový obchod spojený s bezlepkovou pekárňou.
Treba však dodať, že Kanócz dlhodobo balansuje medzi náročnou kariérou a rodinným životom. Byť mamou troch detí - syna Lucasa a dvoch dcér Izabely a Leyly a zároveň aktívnou herečkou nie je jednoduché. Jej partnerom je totiž rovnako vyťažený herec Juraj Loj, ktorý trávi veľa času pracovnými povinnosťami. V minulosti sa navyše objavili informácie o kríze v ich vzťahu.
Aj to môže byť dôvod, prečo herečka čoraz častejšie vyhľadáva únik do samoty a prírody. Otázkou však zostáva, či ide len o snahu nájsť rovnováhu, alebo o opakovaný útek od reality.
