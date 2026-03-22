Hviezda Hotelu Paradise po návrate z väzenia: Otca obvinil z vraždy... Vyhráža sa tvrdou odvetou!

PRAHA - Len čo sa bývalý účastník reality šou Hotel Paradise, Leo Beránek, dostal z väzenia na slobodu, pôsobilo to, že chce začať nový život. Realita je však podľa jeho posledných vystúpení na sociálnych sieťach úplne iná. Namiesto pokojného života prišli šokujúce vyjadrenia, tvrdé obvinenia aj otvorené vyhrážky!
Beránek sa po prepustení snažil prezentovať novú tvár. Vo väzení konvertoval na islam, nechal si narásť bradu a začal sa venovať zápaseniu v organizácii Clash. Jeho športová kariéra však narazila – zo zápasu s Jaroslavom Kotlárom bol diskvalifikovaný. A zdá sa, že s tým sa opäť vracajú aj jeho kontroverzné výstupy. Na sociálnej sieti Instagram zverejnil príspevok, ktorý vyvolal obrovské pobúrenie.
V ňom bez servítky útočí na vlastného otca Lea Beránka staršieho a pridáva mimoriadne závažné obvinenie. „Od včerejšieho večera je Praha moja. Beriem si, čo mi podľa mňa patrí,“ vyhlásil. Následne pritvrdil a otca obvinil z údajnej vraždy svojho strýka Iva Beránka. Podľa jeho slov mal strýko zomrieť za drastických okolností. „Nechal si ho obesiť sa na vodítku pre psa v mínus dvadsiatich stupňoch. Nezomrel na uškrtenie, ale na zlyhanie organizmu vplyvom podchladenia. Jeho dlh bol asi desať tisíc, pokiaľ nepreháňam,“ šokoval Beránek.
Situácia eskalovala ešte viac, keď rapper prešiel k otvoreným hrozbám. Tvrdí, že ako dieťa netušil, čo sa v rodine deje, a dnes to vníma úplne inak. „Praha je teraz moja. A ak sa mi od dnes niečo stane, nesieš za to zodpovednosť,“ odkázal otcovi. Zároveň naznačil, že prípadné následky ho nezastavia ani za cenu návratu do väzenia. Zdá sa tak, že namiesto nového začiatku sa okolo Lea Beránka opäť rozbieha poriadna dráma, ktorá môže mať ešte dohru.
Slováci si môžu Lea Beránka pamätať najmä z reality šou Hotel Paradise, kde sa objavil v roku 2012. Práve tam na seba výrazne upozornil svojím kontroverzným správaním a vzťahmi, vďaka čomu patril medzi najvýraznejšie postavy celej série. Chvíľu napríklad tvoril pár s Nelou Slovákovou.