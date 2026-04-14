Rozčarovaný Elon Musk, TOTO povedal o výsledku maďarských volieb: Magyara prirovnal k Sorošovi!

NEW YORK/BUDAPEŠŤ – Niekdajší radca amerického prezidenta a jeden z najbohatších ľudí na Zemi dal jasne najavo, čo si myslí o výsledku maďarských parlamentných volieb. U našich južných susedov nastanú veľké zmeny, keďže na poste premiéra skončil po dlhých 16 rokoch Viktor Orbán. Jeho najväčší súper a líder opozície získal dokonca ústavnú väčšinu.
Víkendové parlamentné voľby v Maďarsku boli ostro sledované nielen medzi samotnými Maďarmi, ale aj v rámci Európskej únie. Bol to práve maďarský premiér Viktor Orbán (FIDESZ), ktorý presadzoval čoraz väčší euroskepticizmus a blokoval finančnú pôžičku pre Ukrajinu. Jeho absolútna porážka môže rapídne zmeniť postoj Maďarska na medzinárodnej scéne.
Miliardár proti miliardárovi
Uvedomuje si to zrejme aj americký miliardár Elon Musk, ktorý prirovnal ešte donedávna lídra maďarskej opozície a onedlho už nového maďarského premiéra, Pétera Magyara (TISZA) k finančníkovi Alexandrovi Sorošovi. Donald Trump dlhodobo udržoval blízke vzťahy s Orbánom, ktorého podporoval aj v týchto voľbách.
"Sorošova organizácia prevzala Maďarsko," napísal Musk na sociálne siete.
Bola to priama reakcia na Sorošovu organizáciu Open Society, ktorá celosvetovo podporuje dodržiavanie ľudských práv, rozvoj demokracie, vzdelávanie či transparentnosť vlád.
Georgov syn Alexander ešte predtým výsledok volieb privítal. Okrem toho dodal, že "Maďari si vzali späť svoju vlasť späť a jasne odmietli zakorenenú korupciu a zasahovanie zo zahraničia". Orbán navyše dlhé roky útočil na Georgea Soroša.
Ústavná väčšina pre TISZA
TISZA získala vo voľbách ústavnú väčšinu. V parlamente sa to odzrkadlí na počte mandátov, ktorých obsadí až 138 z celkovo 199. FIDESZ a zvyšné kresťanskodemokratické strany si rozdelia 56 kresiel. Orbán stál v čele Maďarska nepretržite od roku 2010. Počas volebnej noci uznal prehru, ale sľúbil, že z politiky neodíde.