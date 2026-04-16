Rozhodujúce mesiace pre Plán obnovy: Minister Tomáš Drucker rokoval so zástupcami európskej komisie

BRATISLAVA - Minister Tomáš Drucker, ktorý vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV POZE), rokoval so zástupcami Európskej komisie na čele so šéfkou DG REFORM Céline Gauer o záverečnej fáze implementácie Plánu obnovy a odolnosti. Slovensko vstupuje do rozhodujúceho obdobia, v ktorom musí úspešne uzavrieť zostávajúce reformy a investície, aby získalo celý objem finančných prostriedkov, ktoré môžu zásadne zlepšiť život ľudí v regiónoch.
Počas stretnutí v Bratislave 15. a 16. apríla 2026 Európska komisia zdôraznila, že všetky míľniky a ciele je potrebné splniť najneskôr do 31. augusta 2026. Rokovania sa zamerali na kľúčové opatrenia
a na oblasti, ktoré si v nasledujúcich týždňoch vyžiadajú maximálne nasadenie, aby Slovensko dokázalo naplno využiť historickú príležitosť, ktorú Plán obnovy predstavuje.
Drucker o prínose Plánu obnovy
„Plán obnovy nie je o tabuľkách a formulároch. Je o tom, či budeme mať modernejšie školy a škôlky pre naše deti, kvalitnejšie a dôstojnejšie nemocnice pre pacientov a či sa v regiónoch podarí dokončiť projekty, ktoré ľudia reálne pocítia vo svojom každodennom živote. Hovoríme o investíciách, ktoré menia Slovensko k lepšiemu – od vzdelávania až po zdravotníctvo. Preto robíme všetko pre to, aby sme splnili všetky zostávajúce podmienky a zabezpečili pre Slovensko celý objem dostupných financií,“ uviedol minister Tomáš Drucker.
Rokovania s Európskou komisiou
Predstavitelia Európskej komisie sa počas návštevy stretli nielen so zástupcami ÚPPV POZE ako Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ale aj s predstaviteľmi rezortov, ktoré zabezpečujú realizáciu jednotlivých reforiem a investícií. Spoločné rokovania sa venovali najmä otvoreným témam v záverečnej etape Plánu obnovy, harmonogramu ďalšieho postupu a krokom potrebným na to,
aby Slovensko včasa v plnom rozsahu naplnilo všetky stanovené podmienky.
Minister Drucker zdôraznil, že Plán obnovy nie je len súbor technických záväzkov voči Bruselu,
ale predovšetkým nástroj, ako posilniť štát tam, kde to občania najviac potrebujú. Práve z týchto zdrojov majú byť financované projekty, ktoré zlepšujú podmienky vo vzdelávaní, rozširujú kapacity škôl a škôlok, prinášajú vyšší štandard zdravotnej starostlivosti a posúvajú dopredu investície s reálnym dopadom na regióny.
Slovensko čakajú kľúčové žiadosti o platbu
„Pred Slovenskom stoja v najbližších týždňoch dva rozhodujúce momenty. Ešte tento mesiac plánujeme oficiálne predložiť 8. žiadosť o platbu, ktorá obsahuje 28 míľnikov a cieľov, a koncom júla by mala nasledovať aj záverečná, 9. žiadosť. Obe spolu predstavujú takmer 1,2 miliardy eur. To nie sú abstraktné čísla. To sú peniaze na konkrétne projekty,na školy, škôlky, nemocnice a na zmeny, ktoré majú zvýšiť kvalitu života ľudí na Slovensku. Naším cieľom je urobiť maximum pre to, aby Slovensko získalo celý objem prostriedkov, ktoré mu patria,“ uzavrel Tomáš Drucker.