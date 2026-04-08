Charlieho anjeli po 50 rokoch: Stále sú to kočky!

LOS ANGELES - Legendárne hrdinky, ktoré kedysi prepisovali televízne dejiny, sú späť – a vyzerajú lepšie než kedykoľvek predtým. Po takmer 50 rokoch od premiéry seriálu dokazujú pôvodné Charlieho anjeli, že skutočný šarm nestarne.
Film Charlieho anjeli poznajú mladšie generácie hlavne vďaka herečkám Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu z ich filmu z roku 2019. No už v roku 1976 mohli diváci tento počin vidieť v podobe seriálu. Seriál sledoval dobrodružstvá troch žien bojujúcich proti zločinu, ktoré pracujú pre súkromnú detektívnu agentúru v Los Angeles v Kalifornii.
Sexsymbol z Charlieho anjelikov: Rakovina a krutá hra osudu... So sestrou zomreli v rovnakom veku
V hlavných úlohách sa pôvodne predstavili Kate Jackson, Farrah Fawcett a Jaclyn Smith. Počas vysielania došlo k viacerým zmenám v obsadení. Po odchode Farrah Fawcett na konci prvej série sa v druhej sérii pridala Cheryl Ladd, ktorá v seriáli zotrvala až do jeho konca. Po takmer polstoročí sa legendárne Charlieho anjeli opäť stretli a dokázali, že šarm, energia a charizma nemajú vek.
Hollywoodske Dolby Theatre sa stalo dejiskom výnimočného momentu, keď sa počas festivalu PaleyFest LA na jednom pódiu stretli tri ikonické hviezdy kultového seriálu – Kate, Jaclyn a Cheryl. Napriek tomu, že od vysielania seriálu uplynuli desaťročia, ich spoločné vystúpenie vyvolalo dojemnú vlnu nostalgie. To, čo však prítomných zaujalo azda najviac, bol ich vzhľad. Aj vo veku 70 až 80 rokov pôsobia všetky tri herečky neuveriteľne sviežo a vitálne. Ich prirodzená elegancia a energia by pokojne mohli konkurovať aj o desaťročie mladším ženám.