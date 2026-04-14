Kráľovná romantických komédií je späť! Ale prečo Cameron Diaz filmuje s tak antisexi hercom?

NEW YORK - New York sa momentálne mení na filmové ihrisko, kde sa rodí projekt, o ktorom si už teraz šepká celý Hollywood. Cameron Diaz a Stephen Merchant spolu natáčajú novú romantickú komédiu… a kombinácia je, povedzme si úprimne, poriadne nečakaná.
Základ deja je síce známy, ale u divákov to stále funguje. Britský hotelový manažér v New Yorku, ktorého hrá Stephen Merchant, potrebuje "manželku" kvôli kariére a imidžu. Narazí na finančne stratenú komičku, Cameron Diaz a vznikne dohoda na falošné manželstvo. A presne podľa pravidiel žánru sa city začnú miešať. Hranica medzi hraním a realitou sa rozpadá a Hollywood túto šablónu miluje.
Stephen Merchant nie je žiadny náhodný herec. Je to spolutvorca britskej verzie The Office, tvorca seriálu Extras, stand-up komik, scenárista a režisér. Je známy svojim suchým britským humorom, miluje trápne situácie (ale zámerne), často hráva postavy outsiderov. A presne preto je jeho obsadenie tak zvláštne. On NIE JE klasický romantický hrdina. Je vysoký, trochu neohrabaný, intelektuálny. Je viac "divný" než sexy. Ale práve to môže byť zlatý klinec celého filmu.
Cameron Diaz bola kedysi kráľovná romantických komédií. A potom prišla veľká, neurčitá stopka. Posledný film pred pauzou, Annie, natočila v roku 2014. A následne sa na takmer 10 rokov stiahla z Hollywoodu. Chcela normálny život, sústredila sa na rodinu a podnikanie. Otvorene priznala, že ju vyčerpával tlak filmového priemyslu. Jednoducho, mala dosť Hollywoodu.
Jej návrat je pomalý, ale strategický. V roku 2025 sa vrátila filmom Back in Action. Ale tento nový projekt je niečo iné. Je to prvá čistokrvná romantická komédia po viac než dekáde. Predstavuje návrat k žánru, ktorý ju definoval. Nejde však na istotu s typickým fešákom. Ide do rizika s Merchantom.
Na pľaci je zvláštna chémia, ktorá funguje. Podľa záberov z New Yorku Diaz pôsobí uvoľnene, energicky, akoby nikdy neodišla. Merchant presne zapadá do svojej "divnej" polohy. Ich dynamika je mierne trápna, nečakaná, ale prekvapivo prirodzená. Film je zatiaľ bez názvu a bez presného dátumu premiéry, ale očakáva sa koncom roka 2026 alebo v roku 2027. Najväčšou otázkou ostáva, či dokáže Cameron Diaz znovu ovládnuť žáner… alebo ju zatieni zvláštny, geniálny Stephen Merchant?
