Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

Syn Arnolda Schwarzeneggera to dokázal: Toto robil 5 rokov a z tučka je sexi chlap!

Christopher Schwarzenegger Zobraziť galériu (3)
Christopher Schwarzenegger (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Syn legendy Arnolda Schwarzeneggera, Christopher Schwarzenegger, sa ukázal v Malibu… a vyzeral ako úplne iný človek. Je to asi najväčšia premena celebrity za posledné roky! Z tučného chlapca je dnes sexi muž...

Najnovšie fotografie z piatka hovoria za všetko. Christopher Schwarzenegger mal na sebe voľnú tmavomodrú mikinu, biele joggery a tenisky. Na hlave mal šiltovku z University of Michigan, kde študoval a nenápadné doplnky. Čo však zaujalo najviac, bola jeho výrazne štíhlejšia postava, zúžená tvár a úplne nová silueta. Aj v širokom oblečení bolo jasné, že jeho telo prešlo radikálnou premenou.

Christopher Schwarzenegger
Zobraziť galériu (3)
Christopher Schwarzenegger  (Zdroj: Profimedia)

Christopher otvorene priznal, že bojoval s váhou už od strednej školy. Skúšal rôzne diéty a režimy, cítil sa „inak“ než ostatní. Skutočný zlom prišiel v roku 2019 v Austrálii, Tam si uvedomil krutú pravdu: jeho váha mu bránila robiť bežné veci, dokonca ani skydiving nebol možný. A vtedy si povedal dosť.

Jeho premena trvala viac ako 5 rokov, nebola to žiadna rýchlovka. Zmeny, ktoré zaviedol zahŕňali pravidelné cvičenie (posilňovanie, box, turistika), úpravu stravy a postupné experimentovanie. Keď na 40 dní vyradil chlieb, schudol až 13 kíl. Táto premena nebola len fyzická. Christopher priznal dlhodobé problémy so sebavedomím, pocit, že nikam nezapadá a frustráciu z vlastného tela.

Stále tvrdí, že ešte nie je „na konci“ „Necítim sa ako ‘po’ verzia“ . Jeho nový životný štýl nápadne pripomína jeho otca: disciplína, tréning a dôraz na zdravie. DNA nepustí, ale dôležité je, že toto je jeho vlastná cesta, nie kópia Arnolda. Fanúšikovia sú z jeho najnovších fotogragií nadšení: „To je iný človek!“ „Najlepšia premena v Hollywoode“ „Konečne vystúpil z tieňa rodiny“. Odborníci: oceňujú jeho realistický prístup, vyzdvihujú dlhodobosť a disciplínu.

Viac o téme: ChudnutieArnold Schwarzeneggerúbytok hmotnostiChristopher SchwarzeneggerTelesná premena
Nahlásiť chybu

Zoznam TV

Hokej
Hokej
Hokej

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Juraj Slafkovský
Liga majstrov
Tipsport liga
Reprezentácia

Auto-moto

Novinky
Novinky
Predstavujeme
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Práca a voľný čas
Prostredie práce
Zákonník práce
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Torty
Jednohubky

Technológie

Veda a výskum
História
Veda a výskum
Veda a výskum

Bývanie

Pre kutilov

Chovateľstvo
Stavebný materiál
Záhrada
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu