Syn Arnolda Schwarzeneggera to dokázal: Toto robil 5 rokov a z tučka je sexi chlap!

LOS ANGELES - Syn legendy Arnolda Schwarzeneggera, Christopher Schwarzenegger, sa ukázal v Malibu… a vyzeral ako úplne iný človek. Je to asi najväčšia premena celebrity za posledné roky! Z tučného chlapca je dnes sexi muž...
Najnovšie fotografie z piatka hovoria za všetko. Christopher Schwarzenegger mal na sebe voľnú tmavomodrú mikinu, biele joggery a tenisky. Na hlave mal šiltovku z University of Michigan, kde študoval a nenápadné doplnky. Čo však zaujalo najviac, bola jeho výrazne štíhlejšia postava, zúžená tvár a úplne nová silueta. Aj v širokom oblečení bolo jasné, že jeho telo prešlo radikálnou premenou.
Christopher otvorene priznal, že bojoval s váhou už od strednej školy. Skúšal rôzne diéty a režimy, cítil sa „inak“ než ostatní. Skutočný zlom prišiel v roku 2019 v Austrálii, Tam si uvedomil krutú pravdu: jeho váha mu bránila robiť bežné veci, dokonca ani skydiving nebol možný. A vtedy si povedal dosť.
Jeho premena trvala viac ako 5 rokov, nebola to žiadna rýchlovka. Zmeny, ktoré zaviedol zahŕňali pravidelné cvičenie (posilňovanie, box, turistika), úpravu stravy a postupné experimentovanie. Keď na 40 dní vyradil chlieb, schudol až 13 kíl. Táto premena nebola len fyzická. Christopher priznal dlhodobé problémy so sebavedomím, pocit, že nikam nezapadá a frustráciu z vlastného tela.
Stále tvrdí, že ešte nie je „na konci“ „Necítim sa ako ‘po’ verzia“ . Jeho nový životný štýl nápadne pripomína jeho otca: disciplína, tréning a dôraz na zdravie. DNA nepustí, ale dôležité je, že toto je jeho vlastná cesta, nie kópia Arnolda. Fanúšikovia sú z jeho najnovších fotogragií nadšení: „To je iný človek!“ „Najlepšia premena v Hollywoode“ „Konečne vystúpil z tieňa rodiny“. Odborníci: oceňujú jeho realistický prístup, vyzdvihujú dlhodobosť a disciplínu.
