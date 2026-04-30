TOTO je najkrajšia futbalistka na svete: Teraz sa jej STALO čosi hrozné! Ona sa však baví

NEW YORK - Chorvátska futbalistka Ana Maria Markovičová, ktorú médiá často označujú za „najkrajšiu futbalistku sveta“, prežila počas tréningu bolestivý moment. Útočníčka Brooklyn Women’s Football Club utrpela nepríjemné zranenie nosa a o dramatické chvíle sa následne podelila na sociálnych sieťach.
K zraneniu došlo počas hlavičkového súboja
Markovičová vysvetlila, že k incidentu prišlo počas bežného tréningu v Spojených štátoch.
„Áno, zlomila som si nos. Je to trochu vtipný príbeh, pretože mi ho zlomila moja sestra,“ povedala vo videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach.
Podľa futbalistky sa obe zrazili pri hlavičkovom súboji. Následne musela okamžite vyhľadať lekársku pomoc. „Lekár mi ho musel napraviť späť. Preto mi teraz umŕtvujú tvár,“ vysvetlila.
„Bola to jedna z najhorších bolestí“
Vo videu priznala, že zákrok bol mimoriadne bolestivý. Najhoršie pre ňu vraj nebolo samotné zranenie, ale injekcie.
„Toto bola jedna z najhorších bolestí. Nenávidím injekcie a teraz mi znecitlivujú celú tvár,“ povedala.
Futbalistka sa pritom vo videu rozplakala. Samotný moment, keď jej lekár vracal nos do pôvodnej polohy, už zostal bez zvuku.
Neskôr priznala, že výsledok ju zatiaľ úplne neupokojil.
„Lekár mi povedal, že len približne 70 percent nosov sa vráti do normálu. A to mi nestačí, takže možno budem potrebovať operáciu,“ dodala.
Fanúšikovia ju okamžite zaplavili správami
Pod videom sa okamžite objavili stovky reakcií fanúšikov, ktorí jej posielali povzbudivé odkazy.
„Dávaj na seba pozor. Dúfam, že sa čoskoro budeš cítiť lepšie,“ napísal jeden z nich.
Ďalší komentujúci jej zaželali skoré uzdravenie a niektorí nešetrili ani komplimentmi.
„Snažím sa nezamilovať sa tak rýchlo, ale tebe jednoducho neodolám,“ odkázal jeden z fanúšikov.
Prezývka jej lichotí, ale jednu vec nemá rada
Ana Maria Markovičová už v minulosti hovorila o tom, ako vníma mediálnu pozornosť okolo svojho vzhľadu.
Priznala, že označenie „najkrajšia futbalistka“ jej lichotí, no nepáči sa jej, keď ju médiá opisujú ako „najsexi futbalistku“.
„Teší ma, keď ma označia za krásnu alebo jednu z najkrajších futbalistiek, pretože rada počujem, že som krásna,“ povedala. „Ale keď sa objavili články, ktoré ma nazývali najsexi futbalistkou, to sa mi nepáčilo.“
Hrá v USA aj za Chorvátsko
Markovičová prestúpila do Brooklyn Women’s Football Club minulý rok. Predtým pôsobila v kluboch SF Damaiense, Braga či Grasshopper.
Zároveň reprezentuje Chorvátsko na medzinárodnej úrovni.