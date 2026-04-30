Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

TOTO je najkrajšia futbalistka na svete: Teraz sa jej STALO čosi hrozné! Ona sa však baví

Ana Maria Markovičová
(Zdroj: Instagram/Ana Maria Markovičová)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Chorvátska futbalistka Ana Maria Markovičová, ktorú médiá často označujú za „najkrajšiu futbalistku sveta“, prežila počas tréningu bolestivý moment. Útočníčka Brooklyn Women’s Football Club utrpela nepríjemné zranenie nosa a o dramatické chvíle sa následne podelila na sociálnych sieťach.

K zraneniu došlo počas hlavičkového súboja

Markovičová vysvetlila, že k incidentu prišlo počas bežného tréningu v Spojených štátoch.

„Áno, zlomila som si nos. Je to trochu vtipný príbeh, pretože mi ho zlomila moja sestra,“ povedala vo videu, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach.

Podľa futbalistky sa obe zrazili pri hlavičkovom súboji. Následne musela okamžite vyhľadať lekársku pomoc. „Lekár mi ho musel napraviť späť. Preto mi teraz umŕtvujú tvár,“ vysvetlila.

@anamarkovix

Life as a soccer player sometimes 😭🤡

♬ original sound - Ana Maria Marković

„Bola to jedna z najhorších bolestí“

Vo videu priznala, že zákrok bol mimoriadne bolestivý. Najhoršie pre ňu vraj nebolo samotné zranenie, ale injekcie.

„Toto bola jedna z najhorších bolestí. Nenávidím injekcie a teraz mi znecitlivujú celú tvár,“ povedala.

 (Zdroj: Instagram/Ana Maria Markovičová)

Futbalistka sa pritom vo videu rozplakala. Samotný moment, keď jej lekár vracal nos do pôvodnej polohy, už zostal bez zvuku.

Neskôr priznala, že výsledok ju zatiaľ úplne neupokojil.

„Lekár mi povedal, že len približne 70 percent nosov sa vráti do normálu. A to mi nestačí, takže možno budem potrebovať operáciu,“ dodala.

 (Zdroj: TikTok)

Fanúšikovia ju okamžite zaplavili správami

Pod videom sa okamžite objavili stovky reakcií fanúšikov, ktorí jej posielali povzbudivé odkazy.

„Dávaj na seba pozor. Dúfam, že sa čoskoro budeš cítiť lepšie,“ napísal jeden z nich.

Ďalší komentujúci jej zaželali skoré uzdravenie a niektorí nešetrili ani komplimentmi.

„Snažím sa nezamilovať sa tak rýchlo, ale tebe jednoducho neodolám,“ odkázal jeden z fanúšikov.

Prezývka jej lichotí, ale jednu vec nemá rada

Ana Maria Markovičová už v minulosti hovorila o tom, ako vníma mediálnu pozornosť okolo svojho vzhľadu.

Priznala, že označenie „najkrajšia futbalistka“ jej lichotí, no nepáči sa jej, keď ju médiá opisujú ako „najsexi futbalistku“.

„Teší ma, keď ma označia za krásnu alebo jednu z najkrajších futbalistiek, pretože rada počujem, že som krásna,“ povedala. „Ale keď sa objavili články, ktoré ma nazývali najsexi futbalistkou, to sa mi nepáčilo.“

Hrá v USA aj za Chorvátsko

Markovičová prestúpila do Brooklyn Women’s Football Club minulý rok. Predtým pôsobila v kluboch SF Damaiense, Braga či Grasshopper.

Zároveň reprezentuje Chorvátsko na medzinárodnej úrovni.

Viac o téme: FutbalistkaZlomený nosAna Maria Markovičová
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Správy
Prominenti
Feminity TV

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Košice

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Domáci prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
vysetrenie.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Domáce
Domáce
hashtag.sk
Domáce

Ekonomika

Šport

Tipsport liga
Tipsport liga
Ostatné
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Predstavujeme
Správy
Predstavujeme
Správy

Kariéra a motivácia

Vzťahy na pracovisku
Aktuality
Podcasty o kariére
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Ovocné dezerty
Kuracie prsia

Technológie

Armádne technológie
Veda a výskum
Armádne technológie
Aplikácie a hry

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada
Údržba a opravy
Údržba a opravy
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu