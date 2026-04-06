Dcéra Angeliny Jolie v K-popovom videu je znepokojivo sexi: Podobnosť s mamou? Veď to je klon!

LOS ANGELES - Internet doslova explodoval, keď sa v teaseri k-popovej speváčky Dayoung objavila nečakaná tvár: Shiloh Jolie – dcéra hollywoodskej ikony Angelina Jolie. A fanúšikovia majú jasno: „To nie je len podobnosť… to je klon!“
A prečo sa tam vlastne objavila? NIe je to žiadny protekčný „nepo baby“ moment, ako by si mnohí mysleli! Shiloh prešla tajný open casting v USA, porotu očarila ako tanečníčka a nikto netušil, kto je jej mama! Dostala sa tam vlastným talentom, nie slávnym menom. Zabudnite na „Jolie-Pitt“. Shiloh si po 18-ke oficiálne zmenila meno na Shiloh Jolie a v umeleckom svete používa meno Shi Jolie. Je to jasný signál, že sa odrezáva od minulosti a buduje vlastnú značku.
Shiloh ide vlastnou cestou. Tanec, choreografia, pohyb. Trénuje roky, vystupovala v tanečných štúdiách v LA, získala si rešpekt profesionálnych choreografov. A práve preto dáva jej účasť v K-pop klipe zmysel. Video je postavené na tanečných scénach a performance vibe.
Teaser sa šíri virálne a očakávania na celý klip prudko rastú. To, čo fanúšikov fascinuje najviac je, že Shiloh nepôsobí ako „dcéra hviezdy“, ale ako postava z filmu. Jej výraz je chladný, tajomný a mierne nebezpečný. Presne ako Angelina v Girl, Interrupted alebo v Mr. & Mrs. Smith. Ak toto bol len teaser… tak Hollywood (a K-pop) možno práve získal novú temnú ikonu.
