Pri pohľade na JLo (56) sa zapotíte: V tangáčoch ukázala vypracovaný zadok!

LAS VEGAS - Jennifer Lopez uzavrela svoje pôsobenie v Las Vegas veľkolepou šou, ktorá zdvihla divákov zo sedadiel. V dychvyrážajúcich a provokatívnych outfitoch, predviedla postavu ako z katalógu. Ani vo veku 56 rokov veruže nepatrí do starého železa!
Las Vegas zažilo veľkolepé finále, na ktoré budú fanúšikovia ešte dlho spomínať. Svetoznáma diva Jennifer Lopez uzavrela svoje úspešné pôsobenie na legendárnej scéne v Caesars Palace vo veľkom štýle – a opäť raz dokázala, že patrí medzi absolútnu špičku.
Hoci tento rok oslávi už 57. narodeniny, jej energia, charizma a predovšetkým dokonalá postava vyrážali dych. Počas finálového večera predviedla sériu odvážnych outfitov. Najväčšiu pozornosť však pútal moment, keď sa objavila v čipkovanom overale. Pod ním mala len mini podprsenku a "tangáče", ktoré nechali vyniknúť jej dokonale vypracovaný zadok.
Publikum doslova z každého jej outfitu onemelo. JLo počas večera striedala jeden výrazný model za druhým. Nechýbali priehľadné materiály zdobené kryštálmi, jemná čipka ani dramatické korzety. V jednom momente očarila v nežnom ružovom body so striebornými podpätkami, vzápätí prešla do temnejšej, zvodnej čiernej kombinácie.