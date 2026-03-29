Princezná chce utiecť z Británie po škandále rodičov! Amerika ako nový začiatok?

LONDÝN - Britská monarchia čelí ďalšiemu otrasu a tentoraz ide o osobné rozhodnutie, ktoré môže prepísať život jednej z jej členiek. Princezná Beatrice údajne vážne zvažuje odchod do Spojených štátov. A dôvod? Škandál rodičov, ktorý ju prenasleduje… aj keď zaň sama nenesie vinu.
Princezná Beatrice prežíva neľahké chvíle. Celý príbeh sa točí okolo jej otca, bývalého princa Andrewa a jeho dlhoročného prepojenia na Jeffreyho Epsteina. V roku 2026 sa situácia dramaticky vyhrotila. Andrew bol dokonca zatknutý v rámci vyšetrovania, čo spustilo novú vlnu mediálneho šialenstva. A hoci Beatrice nie je z ničoho obvinená, tlak dopadol aj na ňu.
Podľa viacerých zdrojov je princezná z celej situácie emocionálne vyčerpaná a zahanbená. Denne čelí bulvárnym titulkom, starým škandálom a jej život je pod drobnohľadom. Práve to ju má tlačiť k radikálnemu rozhodnutiu, začať odznova mimo Británie. A Spojené štáty sa javia ako ideálny únik. Je tam menší tlak britských médií, väčšia anonymita a nové pracovné aj rodinné príležitosti. Navyše, jej manžel Edoardo Mapelli Mozzi už v USA často pracuje, takže presun by bol reálne uskutočniteľný. Inšpirácia je jasná. Princ Harry už podobný krok urobil. Navyše, jej sestra, princezná Eugenia žije so svojou rodinou v Portugalsku.
Škandál nezasiahol len jej verejný obraz. Objavili sa správy, že tlak okolo Epsteina a neustála pozornosť médií môžu ovplyvňovať aj jej manželstvo. Niektoré zdroje síce tieto tvrdenia popierajú, no jedno je isté, situácia je pre celú rodinu extrémne náročná. Princezná Beatrice sa snaží najmä ochrániť svoje deti a súkromie, ktoré sú pod neustálym tlakom verejnosti.
Ak sa tento krok naplní, pôjde o ďalší signál, že moderná kráľovská rodina sa mení. Najprv Harry, potom Eugenia žijúca v zahraničí a teraz možno Beatrice. Škandál okolo Jeffreyho Epsteina má dôsledky, ktoré siahajú oveľa ďalej než len k jednému mužovi. A tentoraz môže stáť monarchiu ďalšiu princeznú.
